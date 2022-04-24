KTEZO 13. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Divan başkanlığını Özkul Özyiğit’in yaptığı ve başından sonuna kadar coşku içinde geçen Genel Kurul’da Bölgelerin üye sayısına göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi.

KTEZO 13. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Divan başkanlığını Özkul Özyiğit’in yaptığı ve başından sonuna kadar coşku içinde geçen Genel Kurul’da Bölgelerin üye sayısına göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi.

Genel Kurul, Başkan Mehmet Ali Ardıç’ın konuşması ile açıldı. Divanın oluşmasının ardından Oda’nın etkinliklerini ve eylemliliklerini içeren video gösterimi yapıldı. Genel Kurul gelen mesajların okunması ile devam etti. Daha sonra Mali, Çalışma ve Denetim raporlarının detaylı sunumu ve onaylanması gerçekleştirildi.

Önümüzdeki döneme ilişkin karar tasarılarının da oybirliği ile onaylandığı Genel Kurul’da genç esnafların katılımı ile ivedi olarak KTEZO eylem komitesinin kurulması öne çıktı.

Rapor ve karar tasarıları oylandıktan sonra seçime geçildi. Gençlerin ağırlıkta olduğu toplamda Lefkoşa’da 23, Girne’de 15, Mağusa’da 8, İskele’de 2, Güzelyurt – Lefke’de 2 olmak üzere 50 kişilik Oda Meclisinin oluşumu uzlaşıyla belirlenerek oylandı. En son olarak görüş ve eleştirilere geçildi. ve Genel Kurul tamamlandı.

ODA MECLİSİ 2022:

Lefkoşa:

Murat Çepik Latife Salihoğlu Mehmet Ali Ardıç Ramadan Atılgan Süleyman Güçlüsoy Erkut Kıranoğlu Eyüp Çiftçi Mustafa Budak Hüseyin Tumay Bülent Baytekin Yakup Yalçın Hasan Çağlıoğlu Gülçe Berksel Solyalı Aras Budak Suzan Gazelci Salih Ulaş Hürrem Tulga Murat Çeliktaş İbrahim Kaya Hasan Akanay Hüseyin Kurd Metin Oral Ömer acun

Girne:

Yusuf Hürsoylu Müslüm Ayhan Mahmut Kanber Metin Mevsimler İbrahim Tunç Bahar Yoncacı Cemal Akkunt Turgay Mimi Recep Tokyürek Recep Gökoluk Ahmet Gürol Ersun Halil Bucak Sibel Çağtay Mehmet Doğu Ahmet Davman

Mağusa:

Cemal İnönülü Ali Yorgancıoğlu Mehmet Kızar Fuat Nalcıoğlu Halide Dalokay Ali Hakansoy Seyit Soydan Cambazoğluları Mubin Kanatlı

Güzelyurt:

Aygün Özister Fırat Paşaoğlu

İskele: