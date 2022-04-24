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KTEZO 13. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

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KTEZO 13. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Divan başkanlığını Özkul Özyiğit’in yaptığı ve başından sonuna kadar coşku içinde geçen Genel Kurul’da Bölgelerin üye sayısına göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi.
KTEZO 13. Olağan Genel Kurulu Tamamlandı

KTEZO 13. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Divan başkanlığını Özkul Özyiğit’in yaptığı ve başından sonuna kadar coşku içinde geçen Genel Kurul’da Bölgelerin üye sayısına göre 50 kişilik oda meclisi belirlendi.

Genel Kurul, Başkan Mehmet Ali Ardıç’ın konuşması ile açıldı. Divanın oluşmasının ardından Oda’nın etkinliklerini ve eylemliliklerini içeren video gösterimi yapıldı. Genel Kurul gelen mesajların okunması ile devam etti. Daha sonra Mali, Çalışma ve Denetim raporlarının detaylı sunumu ve onaylanması gerçekleştirildi.

Önümüzdeki döneme ilişkin karar tasarılarının da oybirliği ile onaylandığı Genel Kurul’da genç esnafların katılımı ile ivedi olarak KTEZO eylem komitesinin kurulması öne çıktı. 

 

Rapor ve karar tasarıları oylandıktan sonra seçime geçildi. Gençlerin ağırlıkta olduğu toplamda Lefkoşa’da 23, Girne’de 15, Mağusa’da 8, İskele’de 2, Güzelyurt – Lefke’de 2 olmak üzere 50 kişilik Oda Meclisinin oluşumu uzlaşıyla belirlenerek oylandı. En son olarak görüş ve eleştirilere geçildi. ve Genel Kurul tamamlandı.

 

ODA MECLİSİ 2022:

Lefkoşa:

  1. Murat Çepik
  2. Latife Salihoğlu
  3. Mehmet Ali Ardıç
  4. Ramadan Atılgan
  5. Süleyman Güçlüsoy
  6. Erkut Kıranoğlu
  7. Eyüp Çiftçi
  8. Mustafa Budak
  9. Hüseyin Tumay
  10. Bülent Baytekin
  11. Yakup Yalçın
  12. Hasan Çağlıoğlu
  13. Gülçe Berksel Solyalı
  14. Aras Budak
  15. Suzan Gazelci
  16. Salih Ulaş
  17. Hürrem Tulga
  18. Murat Çeliktaş
  19. İbrahim Kaya
  20. Hasan Akanay
  21. Hüseyin Kurd
  22. Metin Oral
  23. Ömer acun

Girne:

  1. Yusuf Hürsoylu
  2. Müslüm Ayhan
  3. Mahmut Kanber
  4. Metin Mevsimler
  5. İbrahim Tunç
  6. Bahar Yoncacı
  7. Cemal Akkunt
  8. Turgay Mimi
  9. Recep Tokyürek
  10. Recep Gökoluk
  11. Ahmet Gürol Ersun
  12. Halil Bucak
  13. Sibel Çağtay
  14. Mehmet Doğu
  15. Ahmet Davman

Mağusa:

  1. Cemal İnönülü
  2. Ali Yorgancıoğlu
  3. Mehmet Kızar
  4. Fuat Nalcıoğlu
  5. Halide Dalokay
  6. Ali Hakansoy
  7. Seyit Soydan Cambazoğluları
  8. Mubin Kanatlı

Güzelyurt:

  1. Aygün Özister
  2. Fırat Paşaoğlu

İskele:

  1. Serkan Kırmızı
  2. Ahmet Karaçalı
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