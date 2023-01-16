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KTEZO: Ahmet Ünsal'ı Derhal Görevden Alın

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KTEZO: Ahmet Ünsal'ı Derhal Görevden Alın
KTEZO: Ahmet Ünsal'ı Derhal Görevden Alın

KKTC Din İşleri Başkanı’nın açıklamaları ne yenilir ne de yutulur!
Duymaz olsaydık, görmez olsaydık!

İnsanlık, kadınlı erkekli kölelerin alınıp, satıldığı, bir mal gibi eşya gibi gördüğü zamanları geride bırakmış olmalıydı! Ancak anlaşılan o ki insanın insan üzerindeki zulmü, aşağılaması ve ayrımcılığı kolay kolay bitmeyecek!

Erkeği kadını ile üretime katılan, yan yana duran, tüm alanlarda becerilerini geliştirmek için çıraklıkta, ustalıkta üstün başarı sağlayan kadınlara, bir eşya muamelesi yapmak, bizi sadece UTANDIRIYOR!

Ahmet Ünsal gibilerini duydukça bazı coğrafyaların geri kalmışlığını daha çok anlıyoruz. İnsanlığın bir yarısını “eşya” sayan anlayışları ve toplumsal düzen içinde sahip oldukları makamları gördükçe neden bu durumlarda olduğumuzu daha iyi anlıyoruz.

Teknolojinin bugün geldiği seviye de kadını erkeği mi kaldı… Gelişmenin önemli ölçüsü üretime, iş gücüne katılımın çoğalması, teknoloji kullanımının artmasıdır. Kadını bilerek veya bilmeyerek aşağılayanlar, ona farklı roller biçenler, bu günkü dünyanın çok gerisinde, orta çağı yaşamaya devam ediyorlar.

Ülkede alım gücü yerlerde sürünüyor. Marketten yarım ekmek talep eden insanların her geçen gün sayısı artıyor.

Hayat pahalılığı dünyada diğer ülkelerle karşılaştırıldığında rekor üstüne rekor kırıyor. Toplumun çoğunluğu için üretmek de tüketmek de neredeyse olanaksız hale geliyor. Kurumlar işler olmaktan çıkmış, çökmüş, en temel ihtiyaçlar olan elektrik, sağlık ve eğitim tam bir belirsizliğe itilmiştir.

Bu koşullar altında; devasa sorunlarla boğuşurken, toplumun haklı infiali karşısında hükümeti göreve davet ediyoruz! Bu kadar sorunun içinde bir de Ahmet Ünsal gibileriyle uğraşmak istemiyoruz!

Irkçılığın bir başka versiyonu olan ve Din İşleri Başkanı’nın konuşmasında yer alan ayrımcılık, gericilik ve yobazlıktan dolayı kendisini DERHAL GÖREVDEN ALIN!

Bu ülkede yurttaş olarak yaşayabilmek, yan yana, omuz omuza, utanmadan, sorunların üzerine yürüyebilmek ve birbirimizin yüzüne bakabilmemiz için bu sorumluluğu yerine getirmeniz kaçınılmazdır ve şarttır!

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