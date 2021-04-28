KTEZO Bakanlar Kurulunu dava ediyor

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Bakanlar Kurulunu bugün dava edecek.

KTEZO'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Görevde olan Bakanlar Kurulu dava ediliyor. Davalar yarın(bugün) saat 09.30’da Yüksek İdare Mahkemesine dosyalanacak. Bakanlar Kurulu’nun pandemi süresince aldığı kararlarla hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal ettiği, pek çok işyeri ve çalışanının mağduriyetine yol açtığı ortaya konarak yaratılan mağduriyet ve eşitsizliklerin giderilmesi istenecektir.

Konuyla ilgili detaylı açıklamalar paydaşlarımız ile birlikte Mahkemeler girişinde yapılacaktır