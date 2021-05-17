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KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, esnaf bayramda da umduğunu bulamadı

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"o zaman oturup geçiş kapılarını yeniden ve sağlıklı bir şeklide açacağımızın hesabını yapmalıyız"
KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, esnaf bayramda da umduğunu bulamadı

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, esnafın bayramda da umduğunu bulamadığına dikkat çekerek, “vatandaşın alım gücü sıfırlandı, çarşıda yaprak kıpırdamıyor, hükümet deseniz ortada yok, o zaman oturup geçiş kapılarını yeniden ve sağlıklı bir şeklide açacağımızın hesabını yapmalıyız, Türkiye’den ise sadece bir kesimi memnun etmek için uçak uçurmayacağız, olaya bütünlüklü bakmazsak sonunda kazanan olmayacak, geçiş kapılarının yeniden faaliyete geçmesi bazı kesimlerin savunduğu gibi teslim olma değil her iki halkın da karşılıklı kazanması demektir” dedi.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, Mayıs TV’de yayınlanan “Son Nokta” programında gündemi değerlendirdi. Kanber, yaklaşık 16 ayı bulan pandemi sürecinde toplumun direği olarak nitelendirilen esnafın tamamen tükenme noktasına geldiğini ve 5 binin üzerinde iş yeri kapanırken 50 bin civarında insanın da işsiz ve aşsız kaldığını ifade etti. Hükümetin bu süreçte esnafa el uzatmak bir yana batması için elinden geldiğini yaptığını belirten Kanber, “ Azınlık hükümeti elini taşın altına koymak için başa geldi taş esnafın ve vatandaşın üstüne düştü, hiçbir şekilde mağdur olan insanların yanında durmadılar” şeklinde konuştu.

Birlikte çözüm üretmeden hiçbir şekilde düzlüğe çıkmanın mümkün olmayacağına işaret eden Kanber, oda olarak bugüne kadar bir çok çalışma yapmalarına karşın bunların hükümet yetkililerince dikkate alınmadığını söyledi.

Kanber, “Her şeye rağmen oda olarak kooperatifçilik mantığıyla insanlarımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz, örneğin kendi zeytinyağımızı bir süredir İngiltere’ye ihraç ediyoruz, bu diğer sektördeki paydaşları da umutlandırdı, diğer alanlardaki kooperatifleşme çalışmalarımız sürüyor, mücadeleyi bırakmayacağız” dedi.

Başarının Türkiye’den para dilenmek olmadığına dikkat çeken Mahmut Kanber, as olanın ülkenin kendi ayakları üzerinde durabileceği ekonomik aktiviteleri hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Dar gelirli kesimleri daha da zora sokan Faiz Yasası konusunda oda olarak bir süreden beri yürüttükleri taslak çalışmanın sonuna geldiklerini anlatan Kanber, kısa bir süre sonra bu çalışmayı siyasi partilere ulaştıracaklarını ifade etti.

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