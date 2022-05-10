KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç Oldu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO), yeni seçilen Oda Meclisi ilk toplantısını dün KTEZO Toplantı Salonu’nda yaptı. Toplantıda, başkanlığa Mehmetali Ardıç seçilirken, yeni yönetim kurulu da belirlendi.

TULGA

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, Oda Meclisi açılış konuşmasını Koordinatör Hürrem Tulga yaptı.



Son dönemlerde yaşananlarla birlikte iyi kötü bir dönemin sonuna gelindiğini ifade eden Tulga, 48 yıldan sonra yeniden başlamak dışında bir seçeneğin kalmadığını kaydetti.

Bu şekilde gitmesi halinde ülkeyi ve insanını daha da kötü günlerin beklediğini savunan Tulga, ancak üreten ve hizmet veren insanlar olarak bu gidişi durdurabileceklerini kaydetti.

Açılış konuşmasının ardından oda kurullarının seçimi yapıldı. KTEZO başkanlığına oy birliği ile Mehmetali Ardıç seçildi.