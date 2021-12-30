KTEZO Başkanlığına Mehmet Ali Ardıç Vekalet Edecek

KTEZO Yönetim Kurulu Sn. Mahmut Kanber’in aday olup seçime katılmasından dolayı Başkanlık görevinden istifa etmiş olmasını değerlendiridi.

Yönetim Kurulu geçen akşam yapmış olduğu toplantıda KTEZO yasası gereği mart ayında yapılması gereken Genel Kurulu dikkate almış, dolayısı ile Genel Kurul tarhine kadar olan dönemde bir sorunun veya aksamının yaşanmaması için As Başkanlarınımızdan Sn. Mehmet Ali Ardıç’ı Başkanlık görevini yürütmesi için vekaleten yetkilendirmiştir.

Ayrıca odanın kurumsal yapısı içinde bir değişikliğin gereği olmadığına karar verilmiştir.

Olağan üstü koşullarla yüz yüze olduğumuz yeni dönemde esnaf, zanaatkar, üretici, usta, çalışan ve tüm halkımıza ülkemizde umudun yeniden yeşermesi için dayanışma çağrısında bulunur, mücadelenin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha vurgularız.