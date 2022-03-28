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KTEZO: Bu Koşullarda Ne Meslek Yürütülür, Ne de Üretim Yapılabilir

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), son yapılan zamlara karşı eylem başlatıyor.
KTEZO: Bu Koşullarda Ne Meslek Yürütülür, Ne de Üretim Yapılabilir

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), son yapılan zamlara karşı eylem başlatıyor.

KTEZO’dan yapılan açıklamaya göre, oda, bu akşam Mağusa’da, Akkule Kapısı’nda saat 18.30’da toplanacak ve “yeni bir başlangıç” yapacak. Eylemlere Girne, Güzelyurt-Lefke ve Lefkoşa ile devam edilecek.

Son yapılan zamların alım gücünü düşürdüğünü, fon ve vergilerle de insanların, iş yerlerinin, üretimin bitirilme noktasına geldiği ifade edilen açıklamada, “Bu koşullarda ne meslek yürütülür, ne de üretim yapılabilir. Sadece işsizlik, yoksulluk artar” denildi.

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