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KTEZO bugün İskele’de toplantı yapacak

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KTEZO bugün İskele’de toplantı yapacak
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) çalıştay öncesi başlattığı toplantılarını bugün de sürdürecek.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası bu çerçevede bugün İskele’de toplantı yapacak.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantı saat 19.30’da başlayacak.

Oda Lefke ve Güzelyurt bölgelerinde de toplantılar yapacak.Toplantılar, Mayıs ayı içerisinde kooperatifleşme, ekonomi, çalışma yaşamı, eğitim ve sağlık konularıyla ilgili yapılması planlanan çalıştay öncesinde esnaf ve zanaatkarın nabzını tutmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

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