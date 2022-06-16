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KTEZO bugün Lefkoşa’da eylem yapacak

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), bugün Lefkoşa’da eylem yapacak.
KTEZO bugün Lefkoşa’da eylem yapacak

KTEZO üyeleri bugün saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu ışıklarında toplanarak, pahalılığı, zamları, esnaf ve zanaatkarın içinde bulunduğu durumu protesto edecek.

KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga’dan alınan bilgiye göre, eylemde, pankartlar açılarak, sorunlara dikkat çekilecek.

KTEZO’nun dünkü açıklamasında “Üretimden gelen gücümüzü gösteriyoruz” denilerek, eyleme katılım çağrısı yapılmıştı.

Açıklamada, zamların dur durak bilmediği, borçların birikmesine, iş yerlerinin kapanmasına, işsizliğin çoğalmasına seyirci kalındığı ve tüm faturaların vatandaşa ödetildiği savunulmuştu.

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