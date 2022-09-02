  • BIST 3.217,54
  • Altın 1002.254
  • Dolar 18.2134
  • Euro 18.2165
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

KTEZO: Bütünleme sınavları üzerine, bütünleme sınavları yapmaya devam ediyoruz

» »
KTEZO: Bütünleme sınavları üzerine, bütünleme sınavları yapmaya devam ediyoruz.
KTEZO: Bütünleme sınavları üzerine, bütünleme sınavları yapmaya devam ediyoruz

Bütünleme sınavları üzerine, bütünleme sınavları yapmaya devam ediyoruz.

Bilgimize geldiği kadarıyla 1700 kadar öğrenci yeniden bütünleme sınavlarına girmiş olacak.

 Hem de ısrarla, hem de sızlana sızlana… Hem de bu gençleri her yaptığımız bütünleme sınavında tükettiğimizi bile bile. O halde bu sınavları neden yapıyoruz?

En genelde eğitim, özelde ise mesleki eğitim insana bilgi ve beceri kazandırıp, üretime katmak, yeteneğini geliştirip, istihdam etmek için değil mi? Hepimizin cevabının “evet” olduğundan eminiz! Ancak tam tersini yapmaktan da bizi kimse alıkoyamıyor.

Yıllarca aynisini yaptığımız ve kötü sonuçları deneyimlediğimiz halde.

Eğitim gibi temel bir meselede bu yapılanlar nasıl bir aymazlık, nasıl bir sorumsuzluktur?

Bu yapılanlar gençlerimizi bir diploma uğruna yüz kere, bin kere yerin dibine batırmaktır. Öğretmenlerimizin emeğini ve eğitim öğretim alanındaki tecrübesini hiçe saymaktır…  Gençlerimizi yetenekleri, becerileri çerçevesinde yönlendirmek, onları çoğaltmak yerine hayatlarını tüketmektir.

Sonra da çağ nüfusumuzun %75-80’ini Üniversite ibareli “TİCARİ ŞİRKETLERE” yolcu ediyoruz. Tam bir tuzak!

Bizi en çok üzen de, buna en başta itiraz etmesi ve karşı çıkması gereken üniversitelerin; ticari kaygılarla sessiz kalıyor olmasıdır.

Pek çok alanda olduğu gibi, eğitimde de dünyada örneğimiz yok! Herkes mühendis, herkes hukukçu… Sonuçta bu yapılanların bedeli topluma, ülkeye ödetiliyor. Ne çalışacak dülger, ne tesisatçı, ne demirci ne de aşçı kalıyor geriye.

Herkes de biliyor ki kendi işini yapamayan toplumların, ne kendisine ne de bir başkasına hayrı olmaz.

O zaman bir daha soralım…

Bütünleme sınavı üzerine bütünleme sınavı yapmak neyin gereğidir?

Geleceğimiz olduğunu iddia ettiğimiz gençliği tüketmeye neden devam ediyoruz?

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz, Veteriner Hekimler Sendikası’nı kabul etti02 Eylül 2022 Cuma 15:58
  • Arıklı: Ercan Havalimanı yeni terminal açılışı 15 Kasım’da yapılacak. 30 Ekim itibarıyla test uçuşlarına başlanacak02 Eylül 2022 Cuma 15:46
  • Şan: Tek bir hedefimiz var o da ülkemize hizmet!02 Eylül 2022 Cuma 15:32
  • Kamuda örgütlü 3 sendika Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk bıraktı02 Eylül 2022 Cuma 15:29
  • Erhürman: Kıbrıs Türk halkı adına kritik bir dönemdeyiz, bu gidişata dur diyeceğiz!02 Eylül 2022 Cuma 15:16
  • CTP Girne’de birliktelik mesajı: Biz varız, kentimize sahip çıkacağız!02 Eylül 2022 Cuma 15:09
  • 3 Farklı Bölgede Hırsızlık02 Eylül 2022 Cuma 15:05
  • Ölen Şahısların Otopsi Sonuçları Çıktı02 Eylül 2022 Cuma 14:58
  • Polisleri yaralayan zanlı cezaevine gönderildi02 Eylül 2022 Cuma 12:29
  • Özersay: Gayrimeşru hükümet halkla alay ediyor02 Eylül 2022 Cuma 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti