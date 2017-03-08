KTEZO çıraklık eğitim sistemini incelemek üzere İngiltere’ye çalışma ziyareti düzenlendi

Kooperatif Merkez Bankası’nın (Koopbank) en eski kadın çalışanı Meryem Baştaş onurlandırıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, Koopbank Genel Merkezi’nde Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu ve Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman tarafından, kurumun en eski kadın çalışanına bu güne kadar kuruma verdiği emekten dolayı anı plaketi ve çeşitli armağanlar sunuldu. Öte yandan Koopbank Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde tüm kadın çalışanlara da çiçek takdim etti.

“41 YILIN BİR İNSAN ÖMRÜ İÇİN ÇOK UZUN BİR ZAMAN”

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu etkinlikte yaptığı konuşmadan, 41 yılın bir insan ömrü için çok uzun bir zaman olduğunu ve Meryem Baştaş’a Koopbank a verdiği tam 41 yıl için başta Yönetim Kurulu olmak üzere Koopbank çalışanları adına teşekkür etti. Tosunoğlu, Meryem Baştaş’ın Koopbank’ın iştirakleri içerisinde, bir tek kadın çalışanlar arasında değil, tüm çalışanlar arasında da en eski personel olduğunun altını çizdi. Tosunoğlu, Meryem Baştaş’ın 1976 yılından bu yana kuruma hizmet verdiğini, mesai arkadaşları tarafından da çok sevilen, saygı duyulan ve çalışkan bir kişilik olmasının da kendileri için ayrıca önem arz ettiğini söyledi. Tosunoğlu özelde Meryem Baştaş’ın genelde ise tüm kadınların kadınlar gününü de kutladı. Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak emekliliği öncesinde Meryem Baştaş ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

“YENİ BİR BAŞLANGIÇ”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ise Meryem Baştaş’ın kuruma başta emeği ile çok şey kattığını kaydetti ve çok kısa bir süre sonra Baştaş’ın emekliye ayrılacağını, bunun yeni bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi. Ataman bundan sonraki hayatında da her şeyin, Meryem Baştaş’ın arzu ettiği gibi olmasını diledi.

Etkinlikte duygulu anlar yaşayan Meryem Baştaş ise hem Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’na hem de Genel Müdür Kemal Ataman’a bu ince düşüncelerinden dolayı teşekkür etti. Baştaş, 1976 yılından bu yana, tam 41 yılını geçirdiği Koopbank’ın hayatında çok büyük ve önemli bir yer tuttuğunu, en güzel anılarının yine Koopbank’ta geçtiğini vurguladı.