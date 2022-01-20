KTEZO: Çürük Yapının Alaşağı Edilmesi Hepimizin Sorumluluğudur

Kuzey Kıbrıs, uzun yıllar toplumun üretime katılmadığı, toplumun katılımının öngörülmediği, mesleki eğitimin dışlandığı dolayısı ile ekonominin yok sayıldığı bir ülke olarak yaşatıldı. Her daim tökezleyen ve suni teneffüsle yaşatılan bir çürümüşlükle yol aldı.

Eğitim dendiği zaman neredeyse sadece üniversitenin anlaşıldığı, yerel insan kaynaklarının üretime yönlendirilmesi yerine, devlette istihdamın yapıldığı ve halkın vergileriyle oynandığı bir yapı yaratıldı. Devlete istihdamı edilmeyenler ise göç yollarında İngiltere, Avustralya gibi ülkelere yolcu edildi.

Diğer yandan devlet kurumlarının zaman içinde içi boşaltıldı veya elden çıkarıldı. Böylece devlet düzenleyici, denetleyici fonksiyonlarını yerine getiremez oldu. Ada ülkesi gerçeğine rağmen havaalanı, havayolları gibi kurumlar kaşla göz arasında bitirilirken elektrik kurumu, telekominikasyon dairesi gibi toplumsal değerlerin geleceği belirsizliğe itildi. Üretimi doğrudan etkileyen TÜK, Cypfruvex; altyapıyla ilgili olan su, karayolları gibi kurumlar neredeyse bitme noktasına getirildi.

Kısacası ülkede kalitesizlik, standart dışılık, kuralsızlık, sorumsuzluk başını alıp giderken her şeyin sayılarla ölçüldüğü, yağma ve ganimetin itibar gördüğü bir çürümüşlük ortaya çıktı. Bu sorunları çözmek ancak ve ancak samimi, dürüst bir yüzleşme süreci ile mümkün olabilir.

Bu yüzleşmeyi yapabilmek pek çok sıkıntıyı içinde barındırıyor. Başarabilmek için bugüne kadar edindiğimiz alışkanlıkları ters yüz etmek, bedel ödemeyi ise göze almak dışında bir seçenek görülmüyor. Sivil toplum örgütlerinden sendikalara, partilerden kurumlara kadar her kademede sorumluluk üstlenilmesi, dayanışmanın yükseltilmesi, daha sancısız ve sıkıntısız yeni bir başlangıç için şart olmuştur.

Salgın döneminde net bir şekilde ortaya çıktığı gibi, çoğunluğun mutsuzluğu ve acısı üzerine inşa edilen bu çürümüş yapı, alaşağı edilmediği sürece, her geçen gün daha fazla sayıda insanımız sıkıntıya girecek, acılar yaşayacak, varlığı tehlike altında olacaktır.

Seçimler, seçimler sonucunda oluşacak olan meclisi, dünyada olduğu gibi mücadelenin çok önemli bir parçası olarak görmeli ve çürümüşlükten kurtulmak için önümüze gelen bu fırsatı değerlendirmeliyiz.

TC, AB veya herhangi bir devletin, sorunların çözümüne katkı koymalarını istemek başka birşeydir, bu devletlerin önümüzde duran sorun ve çürümüşlüğe müdahale etmelerini ve düzeltmelerini beklemek başka bir şeydir. Bilmemiz gereken, sorunlarımızı ele almadıkça birşeylerin olmayacağı, değişmeyeceği ve sonuçta elsiz, kapasitesiz, yeteneksiz bir varlık olarak sorunları büyütmeye devam edeceğimizdir. Ne kadar hazindir ki kendi ürettiğimiz ve her kesimin en sık tükettiği patatesi bile tane ile alarak sofralarımıza koyacak duruma düştük.

Seçime beş kala üretimi, eğitimi en önemli mücadele konusu yapan, sorumluluk üstlenmekten ve risk almaktan kaçınmayan bir yapı olarak, bir kez daha halkımıza somut olarak önerilerimizle birlikte seslenmek istiyoruz. Aynı zamanda tavrımızı belirleyecek olan da bu önerilerimiz olacak.

İşte önerilerimiz;