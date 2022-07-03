  • BIST 2.443,77
  • Altın 975.604
  • Dolar 16.7259
  • Euro 17.4609
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKarpuz-peynir ikilisini çok seviyoruz, ama!

KTEZO: “Ekonomik Destek Paketinden” çıka çıka 150 bin TL’ye kadar %13 faizli kredi çıktı!

» »
KTEZO: “Ekonomik Destek Paketinden” çıka çıka 150 bin TL’ye kadar %13 faizli kredi çıktı!
KTEZO: “Ekonomik Destek Paketinden” çıka çıka 150 bin TL’ye kadar %13 faizli kredi çıktı!

Salgından bu yana 27-28 aydır ayakta kalma şansını yakalayan ve bankalar karşısında “itibarını” koruyanlar bu krediye erişebileceklerdir. Geriye kalan ve çoğunluğu oluşturan işletmeler ise hesaba bile girmiş değil!
Bu süreci atlatamayarak boynu altında kalanlar ölüme terk edildi. Vahşinin de vahşisi bir politika… Bu bir politika mı? Evet politikadır. Ancak yaşanan olağanüstü koşullar altında ne insanidir ne de vicdanlara sığar! Davalık olanlar, iflas edenler ve borç taksitini aksatanlar kendi ayıplarıymış gibi defolu ilan edilerek, yaşam hakları ellerinden alındı.

Daha da kötüsü; borçlu olanlar için yeni bir kararname ile yeniden öteleme kararı çıkartıldı. Dolayısı ile bugüne kadar ki ötelemelerde olduğu gibi faiz yükü altında ezim ezim edilmelerine bir kez daha kapı aralandı. Borçlu olanlar bu kararla haciz ve mülksüzleşmeye bir adım daha yaklaşmış olacaklar. Tüm dünyada devletler sorumluluk alarak faiz indirimine gitmiş, hatta olağanüstü durum göz önüne alınarak faizler silinmiş, borçların da vadeleri uzatılarak insanlara ve işletmelere en azından yaşam hakkı tanınmıştır. Bütün bunlar göz önünde iken bizde yapılanlara kelime bulup söylemek gerçekten çok zor.
 

Özellikle yoksullar ve küçük işletmeler için hayat pahalılığı patlarken, çalışan tüm kesimlerin alım gücü gittikçe yerlerde sürünürken, üretim ve hizmet maliyetleri tavan yaparken, söz konusu ekonomik politikalarla kaç tane ekonomik işletme ve çalışan ayakta kalabilir gerçekten sormak gerekiyor. Bu olağanüstü şartlar altında iş ve üretim yapabilirlik mümkün mü?

Devlet veya hükümetin her şeye göz yumarak hatta zamları adeta teşvik ederek topladığı vergiler üzerinden en azından çalışanlara, alım gücü dipte olanlara destek olması hem ekonominin gereği hem de sosyal anlamda adaletin sağlanması için şarttır. Bu yapılmazsa küçük işletmelerin iş yapabilirliğinin ortan kalkması ve iflaslarıyla birlikte, bırakın işsizliğin çığ gibi büyümesini ayni zamanda tekelleşme yaşanacak, kaos daha da büyüyecektir.


Sorunu yaşayanlarla tartışma ihtiyacı duymayan ve başına buyruk kararlar alanlara bir kez daha önerilerimizi vurgulama ihtiyacı duyuyoruz:
1- Alım gücünü geçtik satın alma gücünün kısmen de olsa yükseltilmesi için özel sektör çalışanlarına katkı yapılmalıdır.
2- Sigorta prim ödeneklerine destek artırılmalıdır.
3- Borçlu işletmelere öteleme değil faiz desteği yapılmalı, ödenebilirlik için borç vadeleri uzatılarak yaşama şansı verilmelidir.
4- Hayat pahalılığın başlıca kaynağı olan elektrik, akaryakıt ve gübre gibi temel girdilere tüm dünyada olduğu gibi müdahale edilmelidir.
Bu çerçeveyi gözetmeyen ve gereğini yerine getirmeyen, ekonomik destek adı altında çıkan her paket yıkımı, işsizliği ve tekelleşmeyi hızlandırmaktan başka hiçbir anlama gelmeyecektir. Bu koşullar ve politikalar devam ederken, hayat pahalılığında yapılacak her artış daha çok vergi toplamaya yarayacak ve göstermelik olmaktan öteye gitmeyecektir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süpermarkette Hırsızlık03 Temmuz 2022 Pazar 10:06
  • Lefkoşa-Boğaz kavşağında kaza!03 Temmuz 2022 Pazar 09:06
  • Tatar: Kıbrıs’ta yeni bir dönem başlamıştır03 Temmuz 2022 Pazar 09:03
  • Öztürkler: Seçim yasaklarından önce çalışmalar tamamlanacak03 Temmuz 2022 Pazar 08:56
  • Kıbrıs Türk Halkının Geleceği, Elinizde Oyuncak Olmayacak!02 Temmuz 2022 Cumartesi 18:22
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan ‘kazan-kazan’ vurgusu02 Temmuz 2022 Cumartesi 16:07
  • Avcı olmak isteyenlere önemli duyuru!02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:59
  • Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu 13. Olağan Genel Kurulu yapıldı02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:42
  • Tatlısu’da atık camlar dönüştürülerek el sanatlarında kullanılıyor02 Temmuz 2022 Cumartesi 15:09
  • Tatar: "Kıbrıs'ta bir anlaşmanın beklenti olduğunu biliyoruz"02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti