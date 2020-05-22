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KTEZO: Elektrik stratejik kamusal bir üründür

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Elektriği kullanmak, elektrik düğmesine basmak zorundasınız. Bu bakımdan temel ihtiyaç, temel girdi, kimsenin, şirketin insiyatifine bırakılmayacak kadar da kamusal stratejik bir ürün sayılmaktadır. 
KTEZO: Elektrik stratejik kamusal bir üründür

 

Elektrik üretimi, arzı ve devemlılığı yalnız işletmelerin, esnaf ve zanaatkarların değil halkın da yaşamını devam ettirebilmesi, soluk alıp verebilmesi için ihtiyaç sıralamasında birinci sırada yer alır. Hep söylediğimiz birşey vardır; hasta olduğumuzda hastaneye gitmeyebilirsiniz. Ancak elektriği kullanmak, elektrik düğmesine basmak zorundasınız. Bu bakımdan temel ihtiyaç, temel girdi, kimsenin, şirketin insiyatifine bırakılmayacak kadar da kamusal stratejik bir ürün sayılmaktadır. 

 

Salgın koşullarında eve kapandığımızda suyun yanında, elektrik arzının devam etmiş olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük.

 

Açılma sürecinin başlamasıyla da ülkenin içinde bulunduğu kaşullar nedeniyle elektrik arzının devam etmesinin şart olduğu açıktır.

 

Ülke açılmıştır. Açılmayan işletme, sektör neredeyse kalmamamıştır. Ancak herkesin de ifade ettiği gibi normalleşmeden söz etmek mümkün değildir. Nasıl bir normaleşme olacağı da belli değildir. Iş kayıpları açılmaya ragmen yüzde 70’lerde seyretmeye devam ediyor. 

 

Dolayısıyla devletin, eletrik enerjisinin devamlılığı için gerekeni yapması, enerjiyi ödenebilir kılması bu çerçevede kolaylıkları sağlaması; indirim, vade gibi tetbirleri mutlaka gündeme alması gerekmektedir. Petrol borsasında düşen fiyatların verdiği olanağı devletin ve kurumun kullanması hayatın devamı için kaçınılmazdır. 

 

İçinden geçtiğimiz sıkıntı ve kriz sürecinde elektrik enerjisiyle ilgili bir şeyi daha tecrübe ettik. Küçüçük adamızda elektrik üretimi arz ve dağıtımı kurumun demokratikleşme ve özerkleşmesine bağlı olarak mutlaka tek elde toplanmalıdır.  Küçüçük ülkelerde maliyetlerde tasarruf, başka türlü sağlanamaz. Kullanılmayan enerji için özel şirketlere ödeme yükümlülüğünün masada olması özellikle böylesi koşullarda ne kabul edilebilir ne vicdana sığar. Ödenecek her kuruş bizim paramızdır, başkasının değil. Bu ödemelerin, maliyett olarak halkımıza olduğu gibi yansıtıldığı hiç ama hiç unutulmamalıdır.

 

Bu sorunları ertelemenin, ötelemenin bizi bir kez daha çıkmaza sokacağı aşıkardır. Elektrikte arzının devamlılığını istiyorsak yol bellidir.

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