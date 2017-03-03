KTEZO, Esnaf ve Zanaatkarlar Federasyonu kurulmasına karşı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası(KTEZO), esnaf ve zanaatkarların oluşturduğu, birlik, dernek ve odaları zorunlu olarak üye yapılacağı bir federasyonun kurulmasına karşı olduklarını açıkladı.

KTEZO, esnaf ve zanaatkarlara yönelik birlik ve odaların üye olmasının zorunlu olacağı bir federasyonun, esnaf ve zanaatkarlar arasında bölünmelere yol açacağını ve odanın çalışmalarını engelleyeceğini savundu.

KTEZO bugün oda binasında konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda KTEZO’ya Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Elektrik Müteahhitleri Birliği destek belirtti.

KANBER: “YETKİLERİN İLLEGAL BİR DERNEK ÜZERİNDEN DEVREDİLMESİ DEMEK”

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, odanın, işletmelerin güçlenmesi ve gençlerin istihdamına yardımcı olmak için kooperatifleşme ve eğitim de dahil 1993’den beri hizmet verdiğine işaret etti.

Kanber, federasyon kurulması yöndeki çalışmaları, “KTEZO’nın yetkilerinin, illegal bir dernek üzerinden devredilmesi” olarak gördüklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Federasyonu kurulması için yasa tasarısının Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını ve Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildiğine dikkat çeken Kanber, bunun “kabul edilemez” olduğunu kaydetti.

Kanber, esnaf veya zanaatkarlara yönelik federasyonlarının coğrafyası veya nüfusu büyük olan ülkelerde bölgelere eşit hizmet götürülebilmesi amacıyla kurulduğunu, kuruluşunda da kurucu üyelerinin en eski ve en geniş tabana sahip olan kurulun ön safhada yer aldığını belirtti.

Yasa tasarısında Geçici Yönetim Kurulu’nun Esnaf ve Zanaatkarlar Merkezi Birliği tarafından oluşturulacağı ibaresi yer aldığına dikkat çeken Kanber, “Dışarıdan birini atayamazsınız” dedi.

ÇAKMAK: “MERKEZ BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURDU”

KTEZO bünyesinde faaliyet gösteren Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Müdürü Özgür Çakmak da konuşmasında, merkezde 45 meslekle ilgili eğitim verildiğini söyledi.

Çakmak, bu güne kadar bin 71 öğrencisi olan merkezin ülkede ihtiyaç duyulan meslek elemanlarının karşılanmasında büyük bir boşluğu doldurduğunu kaydetti.

TULGA: “ODA İLE NİYE KONUŞULMUYOR”

KTESO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise, kooperatifleşme ve mesleki eğitim alanlarında odanın ciddi adımları bulunduğuna dikkat çekerek, odayı zamanın ihtiyaçlarına göre düzenlemeye çalışırken, karşılarına federasyon kurulması yönünde bir yasa çıkarılmasını eleştirdi.

Tulga, “Federasyon kurulması için gerekçeleri varsa, oda ile niye konuşulmuyor” dedi.

ÖZYİĞİT: “POLİTİK MÜLAHAZALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

KTEZO Avukatı Özkul Özyiğit, federasyon kurulmasıyla ilgili olarak “politik mülahazalarla karşı karşıyayız” dedi.

Söz konusu yasanın bir derneği odanın üzerine çıkarmak için yapıldığını savunan Özyiğit, yasa tasarısının geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Özyiğit, “Ülkede bulunan Barolar Birliği ya da Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin karşısında bir federasyon kurulması ne kadar yanlışsa, odanın karşısında federasyon kurulması da kabul edilebilir değil” dedi.

LİMASOLLU VE KARAÇAM

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Adına Aziz Limasollu ise KTEZO’nın ara eleman konusunda büyük bir boşluğu doldurduğunu ve devletin yapması gerekeni yaptığını belirtti.

Limasollu, oda varken birlikleri bir çatı altında toplama çalışmaları yapılmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Elektrik Müteahhitleri Birliği’ni temsilen konuşan Bora Karaçam, oda var iken esnaf ve zanaatkarların üye olacağı bir federasyon kurulmasının bölünmeye yol açacağını belirtti ve “Bölünme ile yok oluruz” dedi. Karaçam, yasa tasarısının geri çekilmesini istediklerini söyledi.