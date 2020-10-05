  • BIST 1.156
  • Altın 474,346
  • Dolar 7,7509
  • Euro 9,1119
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: “Herkes batmak üzere, çünkü devlet alacağından vazgeçmiyor”

» »
KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: “Herkes batmak üzere, çünkü devlet alacağından vazgeçmiyor”
KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga: “Herkes batmak üzere, çünkü devlet alacağından vazgeçmiyor”

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, pandemi sürecinde devletin alacağından hiçbir şekilde vazgeçmediğini ifade ederek buna bir düzenleme yapılması gerektiğini, ekonomi çarklarının bu şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, pandemi sürecinde devletin alacağından hiçbir şekilde vazgeçmediğini ifade ederek buna bir düzenleme yapılması gerektiğini, ekonomi çarklarının bu şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Hürrem Tulga, “Marketler de alışverişin yüzde 30 azaldığını ifade ediyor. Çünkü devlet alacağından vazgeçmedi” dedi.

Kanal Sim’de konuşan Hürrem Tulga “Bu süreçte insanlar çarşı pazara çıkamadı. Geliri olan da olmayan da çarşı pazara çıkamayacak pozisyona düştü. Marketler de alışverişin yüzde 30 azaldığını ifade ediyor. Çünkü devlet alacağından vazgeçmedi. Bu konuda düzenleme yapılmalı… Çok acil ihtiyaçları karşılayanlar şanslı artık… Böyle bir ekonomi ile bir şey olmaz… Eczane ve market ile yürümez” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı:“Kıbrıs Türk Halkı İradesine, Kültürüne, Özgürlüğüne, İnançlarına Sahip çıkacak”05 Ekim 2020 Pazartesi 14:00
  • ELAM Kızılyürek'i suçluyor05 Ekim 2020 Pazartesi 13:56
  • Arıklı: "KKTC’yi tanıtmak ve ambargoları kaldırmak en önemli seçim vaadim”05 Ekim 2020 Pazartesi 12:49
  • TDP'den halka 11 Ekim'de "Hayır" oyu kullanma çağrısı05 Ekim 2020 Pazartesi 12:44
  • “Öğretmenler liderlik ediyor, geleceği yeniden kurguluyor”05 Ekim 2020 Pazartesi 12:26
  • Hasipoğlu “Kosovalılar Gibi Yapmamızın Zamanı Geldi”05 Ekim 2020 Pazartesi 12:07
  • Gazimağusa’da Araç Yangını05 Ekim 2020 Pazartesi 12:03
  • Soysan; “Hükümet Gönyeli Belediyesi İşbirliği Protokolüne Sahip Çıkmalı!..”05 Ekim 2020 Pazartesi 12:00
  • Gazimağusa'da Hırsızlık05 Ekim 2020 Pazartesi 11:58
  • Haftalık Trafik Raporları Açıklandı05 Ekim 2020 Pazartesi 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti