KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga:600-700 işyeri kapandı, 30 bin kişi işsiz kaldı

Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde yaşanan ekonomik kriz birçok esnafın kepenk kapatmasına yol açtı, binlerce kişi işinden oldu, işsizler ordusu daha da büyüdü.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, bu süreçte sadece Lefkoşa’da 600-700 işyeri kapandığını, 30 bin civarında kayıtlı işçinin de işsiz kaldığını açıkladı.

Pandemi süreci başlangıcından bu yana 30 bin kişinin işsiz olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Hürrem Tulga, pandemi sonrası esnafın durumunun çok olduğunu vurguladı.