KTEZO ile AYESOB, Berova’yı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (AYESOB) oluşan heyet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre ziyarette, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan ve ekibinin yanı sıra, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber de hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova konuşmasının başında, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve ekibinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Berova, mesleki teknik eğitimin, üzerinde durdukları ve geliştirilmesi konusunda çaba harcadıkları eğitim kurumlarının başında yer aldığını söyledi.

Mesleki teknik eğitimde okutulan derslerin, sektörel bazdaki paydaşlarla ve meslek odalarıyla birlikte istişare içerisinde verilmesinin önemine değinen Berova, işbirliği olmadan günün koşullarını yakalayacak eğitimi vermenin mümkün olamayacağını, bu nedenle verilen eğitimin amaca ulaşamayacağını vurguladı.

Berova, bu bağlamda Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Ticaret Odası ve Sanayi Odası ile sürekli istişare içerisinde olduklarını ve mesleki teknik eğitimi en iyi ve doğru şekilde vermek için uğraştıklarını kaydetti.

Berova, KKTC’de mesleki eğitim liseleri yanında Esnaf ve Zanaatkarlar Odası gözetiminde ve Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde bir çıraklık okulunun mevcut olduğunu da belirtti.

Bakanlığının en büyük hayallerinden birisinin Mesleki Teknik Eğitim Kampüsü kurmak olduğunu söyleyen Berova, kampusün projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini ve önümüzdeki bir kaç ay içerisinde temelinin atılacağını vurguladı.

Berova, Mesleki Teknik Eğitim Kampüsü’nde uygulama oteli ve yurtlar olacağını, çocukların kendilerini hem sportif hem kültürel hem de mesleki alanda eğitebilecekleri ortamın yaratılacağını ifade etti.

Ayrıca öğrencilerin sosyal hayat içerisinde kendilerine daha ön saflarda yer bulabilecekleri bir çalışmanın söz konusu olduğunu dile getiren Berova, bu çalışma ve verilecek olan eğitim sürecinde yine odalarla yani ekonomik sektörel yapılarla işbirliği içerisinde hareket edileceğini kaydetti.

“Nitelikli teknik eleman yetiştirmek, en büyük arzumuz ve hayalimizdir. Bir de bu önemli okullarımızın sektörle iç içe olması, staj ve dersin birbiri içine entegre olması elzemdir” diyen Berova, mesleki teknik eğitim okullarının cazip hale gelmesi ve talep edilmesinin önünü açmak için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, kurum olarak Türkiye esnaf ve sanatkar örgütleriyle uzun süreden beridir işbirliklerinin devam ettiğini, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile yakın diyalog içerisinde olduklarını kaydetti.

Kanber, esnaf sorunlarının çözümü amacıyla iki örgütün karşılıklı olarak tecrübelerinden faydalanıldığını belirterek, iş piyasasının talep ettiği nitelikli elemanların yetişmesinde gerek Türkiye’de gerekse burada yapılan çıraklık eğitiminin daha iyi noktalara taşınabilmesi amacıyla işbirliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Kanber, Oda’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliğinde yürüttüğü çıraklık ve yetişkin eğitimini iyi bir noktaya getirdiğini, bu sayede bugüne kadar işletmelere toplamda yaklaşık bin 450 istihdam yarattıklarını vurguladı.

Avrupa Birliği finansmanıyla sürdürdükleri proje kapsamında çıraklık ve yaşam boyu eğitim sisteminin kalitesini artıracaklarını kaydeden Kanber, inşaatı devam eden çıraklık ve yetişkin eğitim merkezi eğitim kompleksinin hayata geçmesiyle altyapı çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti.

Kanber, bu sayede çeşitli meslek dallarında ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları da yetiştirerek, sektörlerin ihtiyacını karşılayabileceklerini ifade etti.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan ise, KTEZO’nun davetiyle 83 oda başkanı ile adaya geldiklerini, esnaf ve zanaatkarın o ülkenin bel kemiğini oluşturduğunu, aslında sorunların ortak olduğunu ve birlikte istişare ederek sorunların çözümü yönünde birlikte hareket etme arzusunda olduklarını ifade etti.

Çetindoğan, Türkiye’nin büyük bir ülke ve büyük bir ekonomiye sahip olduğunu, sürekli olarak nitelikli eleman açığı bulunduğunu, yaptıkları çalışmalarla bu açığı azaltma yönünde büyük çaba ortaya koyduklarını vurguladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın çıraklık ve yaşam boyu eğitim konusunda yaptıkları çalışmaları önemsediklerini ve takdirle karşıladıklarını kaydeden Çetindoğan, gerek esnaf sorunları gerekse de mesleki sorunlarla ilgili olarak işbirliklerinin artarak devam edeceğinin altını çizdi.