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KTEZO ile KTEMB arasında işbirliği...

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KTEZO ile KTEMB arasında işbirliği...
KTEZO ile KTEMB arasında bir süreden beridir sürdürülen görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla mesleki eğitim ve diğer sektörel konularda iki örgüt işbirliğinde ileriye dönük somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) ile Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) arasında bir süreden beridir sürdürülen görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla mesleki eğitim ve diğer sektörel konularda iki örgüt işbirliğinde ileriye dönük somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

İki örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada; “KTEZO Sanayi Sitesi içerisinde inşa edilmekte olan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Okul binasının bulunduğu bölgenin bir çekim merkezi haline getirilerek, elektrik sektöründe yaşanan ara eleman sorununun çözülmesi hedeflenmektedir” denildi.

Bu amaçla okul inşaatının bulunduğu bölgenin elektriksel projelendirmeleri, çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma çalışmalarında yardımlaşma ve bu alanda KTEMB lokali inşa edilmesi gibi konularda işbirliğine gidilmesini öngören protokole KTEMB adına birlik başkanı Mehmet Nasiboğlu ve KTEZO adına Genel Koordinatör Hürrem Tulga imza koydu.

KTEMB Başkanı Mehmet Nasiboğlu, paydaş iki kuruluş olarak ortak hedefleri doğrultusunda bilgilerini ve deneyimlerini birleştirerek, sonuca ulaşmak istediklerini belirterek, “Birlikten kuvvet doğar” dedi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da açıklamasında, “toplumsal kesimlerin birbirine karşı pozisyon aldığı, sektörler arası çatışmanın büyüdüğü, deyim yerindeyse yer yer iki kişiyi bir araya getirmenin neredeyse mucizeye dönüştüğü” bir ülkede elektrik müteahhitleriyle dayanışma içinde olmanın kendilerini onurlandırdığını vurguladı. Tulga, “Önümüze bakacağız, birbirimizden güç alarak umudu büyütmeye, toplumdaki dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

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