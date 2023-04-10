KTEZO: Kamu-İhale Değişliklik Yasasını derhal geri çekin...

İşte açıklama;

Kamu-ihale yasasında yapılmak istenen değişiklik ile toplum enerji üretim hakkından da dışlanıyor. Bu yapılacak değişiklik ile yabancı bir firma tekelleştirilecek, geriye kalanlar tüketecek. Bu yolla ülkenin mali kaynakları yurt dışına kaçırılmış olacak.

Temel ihtiyaç ve temel girdi olan elektriğin apar topar bir özel şirkete devredilmesi dünyada görülmüş bir örnek değildir. 50 bin-100 bin TL’lik işler için ihaleye çıkanların 50 milyon doların üzerindeki rakamlar için ihalesiz inisiyatif talep etmesi bir tek KKTC’de olabilir.

Bu bir kör cesaret mi? Aşikar peşkeş mi? Yoksa intihar mı ciddi soru işaretidir. Ama kesin olan su ve enerji gibi hayati konularda böylesine bir inisiyatifi talep etmek ve kanun değişikliği yapmaya çalışmak “SUÇTUR”.

Karayollarının içi boşaltıldı.

Devlet planlama örgütü zayıflatıldı.

Su İşleri Dairesi fes edildi.

Telefon Dairesi ha var ha yok. İhaleler sizlere ömür, yurt dışına kaçırıldı.

Cypruvex, TÜK ve daha niceleri can çekişiyor.

Havayollarından sonra havaalanı da devredildi.

Limanlar için hesap kitap devam ediyor.

Bütün bunlardan sonra ŞİMDİ de belli ki sıra KIBTEK’e geldi.

İnsana sormazlar mı; bütün bunlardan sonra sen neyi yönetecen? Kim neyi yönetecek?

Tüm kaynakları yağmalanmış, yurt dışına kaçırılmış, kurumları bitirilmiş bir toplumda sadece yoksulluğu, göçü ve işsizliği çoğaltırsınız. Ne standart ne kalite kalır ne de özgüven ve demokrasi!

İddia ediyoruz; KIB-TEK’i de diğer kurum ve kuruluşlarımızı da yönetecek kapasitemiz vardır.

Yol haritasının birlikte belirlenmesi halinde çözümün de olduğu ortaya çıkacaktır. Değil sadece birilerinin ürettiğini tüketecek, üretip satabileceğimiz modeller bir adım ötemizdedir. Düne göre dünyanın geldiği teknolojik seviye buna fazlasıyla imkan veriyor.

Yatırım yapılmadı, çaresiziz demeye kimsenin yüzü yok! Hem yapma, hem engelle hem de sonra gerekçe yaparak satmaya kalk.

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar.

Birazcık vicdan kaldıysa kamu-ihale yasasında değişiklik yapmak yerine, yol haritası için ilgili taraflarla masaya otururlar.

Kamu ihale değişiklik yasasını derhal geri çekin...

Tartışdığımız; bir toplumun üretim hakkından başka bir şey değildir...

KTEZO YÖNETİM KURULU