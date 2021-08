KTEZO: Kapanmaya doğru hızla gitmemiz için her şey yapılıyor

İşte açıklama;

BAŞIMIZ BELADA!

Pcr, antijen testlerinin paralı olup, olmayacağı tartışmaları sonunda nihayete erdi. Başbakanın en son yaptığı açıklamalarla konuya açıklık geldi. Testlerin paralı olması konusunda yeni bir kararla karşı karşıyayız. Son karar mı?

Gerçekten bilmek zor. Bu alınan karara tartışmaların başladığı gün itibarı ile inanmak istemediğimiz gibi hale daha inanmak istemiyoruz.



Bütün uyarılara, hükümet için bütün itirazlara, ve neredeyse toplumun tüm kesimlerinin itirazlarına rağmen Başbakanın bu uygulamada kararlı olduğu anlaşılıyor!

Yönetilmediğimizi, bizden yana bir hükümet olmadığını çoktan ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz.

Ancak bu başka! Bu karara akıl tutulması demek bile yeterli değil. Beceriksizlik hiç değil…

Algılama meselesi var.

Toplumda olup biteni anlayamama, anlamama meselesi var.

Yaşanan sıkıntıları görmeme, görememe meselesi var.

Ürkütücü olan da bu.

Salgının başını alıp gittiği bir zamanda, testlerin paralı olması kararı alınmasının başka türlü bir izahı olamaz. Bu kararla salgına daha çok yol verileceğini, salgının daha çok hızlanacağını, dolayısıyla ekonomi ile birlikte bütçenin de daha çok kaosa gireceğini anlayamayacak kadar kendinden geçme var.

Sağlık Bakanının söylediği de bu.

Buna rağmen mali gerekçelerle bu karar alınıyor.

Kısacası kapanmaya doğru hızla gitmemiz için her şey yapılıyor. Sonuç bu.

Salgının bedelini kendileri ödemediler. Ödemeye de niyetleri yok. Çat, pat aklı başında olmayan kararlar alınmasının nedeni bu.

Kesin olan bir şey varsa o da bu karardan derhal geri dönülmesi gerektiğidir.

Ama baskı, ama itaatsizlik, ama baş kaldırı ile.

Uygulanamayacak, denetlenemeyecek bir karar olması ayrı bir sorun. Onun da farkında değiller. Yani nereden bakarsanız sorun.



“Nerden baksan tutarsızlık, nerden baksan ahmakça”. “Başımız belada!”



Her alanda yaşanan kaosa ve yoksulluğa rağmen topluma verecek bir şeyi olmayanların kendileri için de yapacakları tek iyilik bir an önce çekip gitmektir.

Çağrımız aklı başında olan herkesedir. Yeni bir kültüre, yeni bir yönetim anlayışına, dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Yapacak olanlar bir adım ileri çıksın!

KTEZO Yönetim Kurulu