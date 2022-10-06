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KTEZO: Karabulutlar gökyüzünü yeniden kaplamaya başladı!

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KTEZO: Karabulutlar gökyüzünü yeniden kaplamaya başladı!
KTEZO: Karabulutlar gökyüzünü yeniden kaplamaya başladı!

İşte açıklama!

Ülke siyaseti ne yapıyor? Hükümeti, bakanlıkları, meclisi, kurumları ve sivil toplumu ile birlikte, yapılanları ciddi ciddi alta alta koyup sıralayabilir miyiz?

Herşeyden önce ve en önemlisi, ücretli işçi, usta, esnaf, üretici ve devlete yeni istihdam edilenler geçinebiliyor mu?

Mevcut alım gücü ile yaşamı idame ettirme imkanı kaldı mı?

Pahalılığın 100’de yüz yirmilere, girdilerin/ üretim maaliyetlerinin 100’de iki yüzlere dayandığı bu ülkede, insanların ve işletmelerin geleceğinden söz edebilir miyiz? Devlet bu konuda ne yapıyor?

Nitelikli eleman ihtiyacı karşılanabiliyor mu?

Gençlerin geleceğine dair bugün için herhangi bir umut ışığı bırakıldı mı?

Kurumların çürümesi, fonksiyonlarını yerine getirememesi hükümetin ne kadar kapsama alanı içinde?  

Hastaneler, okullar, elektrik kurumu hükümeti ne kadar ilgilendiriyor?

Aylardır tartıştığımız ve verilen tüm sözlere rağmen kapıdan geçişlerde yaşanan izdihamı çözmek için adım dahi atılmamasının izahı var mı ?

Daha kötüsü yıllar içinde büyük çabalar ve emeklerle kurulan ilişkileri, kazanılan hakları, atılan adımları ve yapılan açılımları; son dönemde yürütülen politikalarla yerle bir etmek kime ne kazandırır?

BM’ye meydan okuma, Maraş açılımı, yıldönümü kutlamaları, tanınma ve ayrıştıran politikalar, ülkede tüm bu yaşanan sorunların neresinde?

Karabulutlar gökyüzünü yeniden kaplamaya başladı!

Anladığımız kadarıyla, demeçler ve hamaset üzerinden yaratılan gündeme baktığımızda, sıraladığımız sorular ve sorunların muhatabı BELLİ Kİ BU HÜKÜMET DEĞİLDİR!

Gerilim yaratmak, soru ve sorunları çarptırmak, kişisel çıkarların peşinde olmak herşeyden çok daha önemli hale geldi. Mesele çok açıktır. Kurumlarına sahip çıkmayan, gençliğine gelecek sunamayan, üretimini planlayamayan, sağlığı, eğitimi düzgün, nitelikli ve ulaşılabilir kılamayan toplumların ne içerde ne dışarda saygınlığı kalır, ne içerde ne de dışarda tanınırlığı olur.

Bir kez daha seslenme ihtiyacı duyuyoruz...

 

Sorunları bilen de çözecek olan da yine bizleriz!

Bugüne kadar yaptığımız gibi, hatta daha çok, üretmeye ve umudu yeşertmek için mücadele etmeye devam edeceğiz!

Suni gündemler yaratarak insanlarımızı ayrıştıran politikaların da karşısında duracağız!

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