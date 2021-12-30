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KTEZO: Krizin Her Yerde Derinleşiyor

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KTEZO: Krizin Her yerde derinleşiyor
KTEZO: Krizin Her Yerde Derinleşiyor

Sosyal sigorta emeklileri için kaynak sıkıntısı büyüyor. En son yapılan 12. maaş ödemesinden sonra 43 bin emeklinin 13. maaşı için gerekli olan 200 milyarlık kaynak henüz yaratılmış değil.

İstihdam sayısının düştüğü, dolayısıyla gelir-gider dengesinin bozulduğu bir dönemde zamanında önlemler alınmadığı gibi, borç limitleri de sonuna kadar dolmuş olan Sigortalar Kurumu’nun tam bir çıkmaz içine sokulmuş durumdadır.

Borçlanmanın çare olmadığı 13. maaş için borçlanma yapılması halinde gittikçe şiddeti artan krizin derinleşmesine bağlı olarak şimdilik yaklaşık hey ay için 300 milyon olan yükümlülüklerin (maaşlarla birlikte evlenme yardımı, ilaç, gözlük gibi hak ve menfaatler) yerine gelemeyeceği gerçeği ile yüzleşilmiş durumda.

Diğer yandan yeni maaş düzenlemeleriyle birlikte söz konusu rakamların daha da artacağı düşünüldüğünde nasıl bir durumla karşı karşıya bırakıldığımız ortadadır.

Bir kez daha har vurup harman savurmanın, “ben bilirim” mantığının bizi getirdiği çıkmazla karşı karşıyayız.

Ekonominin, istihdamın görmezden gelindiği, alım gücünün düşmesiyle ilgili önlemlerin geciktiği, dayanışmanın adının geçmediği bir yönetim anlayışının bizi getirdiği nokta bu..

Bir kez daha umutsuzluğa yer olmadığı ne isterse olsun çözümün ellerimizde olduğunu hatırlatır, yeni yılın tüm güçlüklerine rağmen bu yapılanlara boyun eğmeyeceğimizi vurguluyoruz.

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