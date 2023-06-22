KTEZO-MEB Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi mezuniyet töreni gerçekleşti

Kıbrıs Türk Esnaf Zanaatkarlar Odası (KTEZO)-MEB Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nin 2022-2023 dönemi çıraklık ve yetişkin eğitimlerini tamamlayan çırak, kalfa ve ustalarının mezuniyet etkinliği önceki gece yapıldı.

KTEZO'dan yapılan açıklamaya göre, geceye aileler yanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakanlık Müdürü Revin Gürler, Mesleki Eğitim Dairesi Müdürü Gülsen Hocanın, Mesleki Eğitim Dairesi çalışanları ve KTEZO yetkilileri de katıldı.

Gecede konuşan KTEZO-MEB Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Sorumlusu Mustafa Hacıveli, bu yıl Çıraklık Eğitim Merkezi’nden 63 çırak yanında 65 öğrencinin eğitimini tamamladığını söyledi. Hacıveli, öğrencilerin 19 farklı meslek dalında hem teorik, hem de pratik bilgilerle donanarak meslek sahibi olmalarına ve hayatlarının yeni bir aşamasına geçmelerine ortak olmaktan yaşadıkları mutluluğu ifade etti. Mustafa Hacıveli, Çıraklık Eğitim Merkezimiz, bugün itibariyle toplam 491 öğrencisiyle ülkenin geleceğine katkı sağlayan bir kurum olduğunu söyledi. Hacıveli, artan ilgiye bağlı olarak yeni dönemde bu sayının binlere varmasını öngördüklerini ve mesleki eğitime artan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise konuşmasında, eğitim sisteminin başarısız diye çıraklığa yönlendirdiği gençlerin, çıraklık sisteminin içerisinde nasıl başarılı olduklarını anlattı.

“Tek tek mezun ettiğimiz yetişkin veya çırak öğrencilerimiz, hayatlarımızı kısa sürede emanet ettiğimiz insanlar haline geliyorlar” diyen Tulga, yeni eğitim yılı başlarken tam güne eğitime geçişin de mümkün olduğunu ve bu kapasitenin ‘istenmesi halinde’ sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Tulga çıraklık sistemini 2009 yılından itibaren uygulamaya koyan ve bu konuda emek veren, inanan, dayanışma gösteren, oda çalışanlarına, öğretmenlere ve bu çerçevede iş yerlerinde çıraklara kapılarını açan esnafa teşekkür etti.

Daha sonra konuşan KTEZO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmetali Ardıç, okulun kuruluşunun 10. yılında bugüne kadar birçok meslek grubundan toplam bin 28 çırak, 532 yetişkin mezun verdiklerini ve mezun öğrencilerin yüzde doksanının hemen meslek hayatına başladığını dile getirdi.