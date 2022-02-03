KTEZO: Önceliğimiz Hükümeti Oluşturacak Sayı Değil

Kıbrıs Türk halkı tarihinde gördüğü en olumsuz koşullar altında yaptığı bir seçimi daha geride
bıraktı. Şimdi ise iradeyi temsil iddiasında olanların sorunları önceliklendirerek, çözümleri
için bir program ortaya koyma zamanıdır.
Aradan geçen iki yıllık süreçte toplumun üretici dinamiklerinin, çalışanlarının büyük ölçüde
ezim ezim edilmiş olması, dışlanması, zayıflatılması bugün tüm sonuçları ile ortaya çıkmaya
başlamıştır. Böyle giderse de çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız aşikardır.
Sosyal sigorta emeklileri, devlet çalışanları gittikçe büyüyen yeni borçlanmalarla ödenmekte,
her gün için artan açık ve borçlardan dolayı zamlar peş peşe gelmektedir. Özellikle
ekonominin yerlerde sürünmesinden dolayı, neredeyse asgari ücretli toplumuna dönüşen özel
sektörün büyük bir bölümü; esnafı, ustası ve çalışanı ile gözümüzün önünde açlık, yoksulluk
ve davalık olma yolunda hızla ilerlemektedir.
Bu yapı içinde ödenemez duruma gelen borçlar, elektrik kurumunun sürüklendiği çıkmazlar,
belediyelerde yaşanan sıkıntılar; geçmişten gelen ve kendimizin de içinde payı olduğu devasa
ve çözüm bekleyen sorunlar olarak önümüzde duruyor.
Şimdi soruyoruz?
Öngörülen ve tartışılan hükümet modellerinde bu sorunlarla ilgili herhangi bir tartışmayı hala
daha duymuş değiliz. Kurulacak olası koalisyondaki milletvekili sayısı 30 mu olsun, yoksa
fazlası mı? Yansıyan ve kulağımıza gelen bu sayısal rakamlardır sadece…
Hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz; bir hükümetin sayısından çok daha önemli konular var.
Sorunların somut olarak ele alınmadığı bir oluşum, modelleme veya çeşni bizi hiç ama hiç
ilgilendirmez. Bizim asıl meselemiz yönetilmekten çok nasıl yönetileceğimiz, istikrardan çok
sorunların nasıl çözüleceği ve bu sorunlara nasıl odaklanacağımızdır.
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