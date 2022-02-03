  • BIST 1.995,24
  • Altın 778.17506
  • Dolar 13.5513
  • Euro 15.3234
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

KTEZO: Önceliğimiz Hükümeti Oluşturacak Sayı Değil

» »
KTEZO: Önceliğimiz Hükümeti Oluşturacak Sayı Değil
KTEZO: Önceliğimiz Hükümeti Oluşturacak Sayı Değil

Kıbrıs Türk halkı tarihinde gördüğü en olumsuz koşullar altında yaptığı bir seçimi daha geride
bıraktı. Şimdi ise iradeyi temsil iddiasında olanların sorunları önceliklendirerek, çözümleri
için bir program ortaya koyma zamanıdır.


Aradan geçen iki yıllık süreçte toplumun üretici dinamiklerinin, çalışanlarının büyük ölçüde
ezim ezim edilmiş olması, dışlanması, zayıflatılması bugün tüm sonuçları ile ortaya çıkmaya
başlamıştır. Böyle giderse de çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız aşikardır.
Sosyal sigorta emeklileri, devlet çalışanları gittikçe büyüyen yeni borçlanmalarla ödenmekte,
her gün için artan açık ve borçlardan dolayı zamlar peş peşe gelmektedir. Özellikle
ekonominin yerlerde sürünmesinden dolayı, neredeyse asgari ücretli toplumuna dönüşen özel
sektörün büyük bir bölümü; esnafı, ustası ve çalışanı ile gözümüzün önünde açlık, yoksulluk
ve davalık olma yolunda hızla ilerlemektedir.


Bu yapı içinde ödenemez duruma gelen borçlar, elektrik kurumunun sürüklendiği çıkmazlar,
belediyelerde yaşanan sıkıntılar; geçmişten gelen ve kendimizin de içinde payı olduğu devasa
ve çözüm bekleyen sorunlar olarak önümüzde duruyor.


Şimdi soruyoruz?


Öngörülen ve tartışılan hükümet modellerinde bu sorunlarla ilgili herhangi bir tartışmayı hala
daha duymuş değiliz. Kurulacak olası koalisyondaki milletvekili sayısı 30 mu olsun, yoksa
fazlası mı? Yansıyan ve kulağımıza gelen bu sayısal rakamlardır sadece…
Hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz; bir hükümetin sayısından çok daha önemli konular var.
Sorunların somut olarak ele alınmadığı bir oluşum, modelleme veya çeşni bizi hiç ama hiç
ilgilendirmez. Bizim asıl meselemiz yönetilmekten çok nasıl yönetileceğimiz, istikrardan çok
sorunların nasıl çözüleceği ve bu sorunlara nasıl odaklanacağımızdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı03 Şubat 2022 Perşembe 13:40
  • KIB-TEK'ten elektrik borcu olanlara uyarı03 Şubat 2022 Perşembe 13:23
  • Benli: Altyapıya engel çıkardığımız iddiaları gerçek dışıdır03 Şubat 2022 Perşembe 13:12
  • Altında son durum ne?03 Şubat 2022 Perşembe 13:11
  • Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı03 Şubat 2022 Perşembe 12:48
  • Sürekli üşümenizin 9 önemli nedeni03 Şubat 2022 Perşembe 12:41
  • Rapor: Macron döneminde evsizlerin sayısı arttı, yoksullar unutuldu03 Şubat 2022 Perşembe 12:35
  • Özersay: Bu şartlarda ikili hükümet daha uyumlu ve istikrarlı olur03 Şubat 2022 Perşembe 12:25
  • 5.1 şiddetindeki depremin, Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 132 km  uzaklıkta03 Şubat 2022 Perşembe 12:22
  • “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” konseri Lefke Hanı Meydanı'nda düzenlenecek03 Şubat 2022 Perşembe 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti