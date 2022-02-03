KTEZO: Önceliğimiz Hükümeti Oluşturacak Sayı Değil

Kıbrıs Türk halkı tarihinde gördüğü en olumsuz koşullar altında yaptığı bir seçimi daha geride

bıraktı. Şimdi ise iradeyi temsil iddiasında olanların sorunları önceliklendirerek, çözümleri

için bir program ortaya koyma zamanıdır.



Aradan geçen iki yıllık süreçte toplumun üretici dinamiklerinin, çalışanlarının büyük ölçüde

ezim ezim edilmiş olması, dışlanması, zayıflatılması bugün tüm sonuçları ile ortaya çıkmaya

başlamıştır. Böyle giderse de çok daha ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağımız aşikardır.

Sosyal sigorta emeklileri, devlet çalışanları gittikçe büyüyen yeni borçlanmalarla ödenmekte,

her gün için artan açık ve borçlardan dolayı zamlar peş peşe gelmektedir. Özellikle

ekonominin yerlerde sürünmesinden dolayı, neredeyse asgari ücretli toplumuna dönüşen özel

sektörün büyük bir bölümü; esnafı, ustası ve çalışanı ile gözümüzün önünde açlık, yoksulluk

ve davalık olma yolunda hızla ilerlemektedir.



Bu yapı içinde ödenemez duruma gelen borçlar, elektrik kurumunun sürüklendiği çıkmazlar,

belediyelerde yaşanan sıkıntılar; geçmişten gelen ve kendimizin de içinde payı olduğu devasa

ve çözüm bekleyen sorunlar olarak önümüzde duruyor.



Şimdi soruyoruz?



Öngörülen ve tartışılan hükümet modellerinde bu sorunlarla ilgili herhangi bir tartışmayı hala

daha duymuş değiliz. Kurulacak olası koalisyondaki milletvekili sayısı 30 mu olsun, yoksa

fazlası mı? Yansıyan ve kulağımıza gelen bu sayısal rakamlardır sadece…

Hatırlatma ihtiyacı duyuyoruz; bir hükümetin sayısından çok daha önemli konular var.

Sorunların somut olarak ele alınmadığı bir oluşum, modelleme veya çeşni bizi hiç ama hiç

ilgilendirmez. Bizim asıl meselemiz yönetilmekten çok nasıl yönetileceğimiz, istikrardan çok

sorunların nasıl çözüleceği ve bu sorunlara nasıl odaklanacağımızdır.