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KTEZO sandık başına çağırdı ve oyunları bozmaya davet etti

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KTEZO sandık başına çağırdı ve oyunları bozmaya davet etti
KTEZO sandık başına çağırdı ve oyunları bozmaya davet etti

İşte Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın açıklaması:

SANDIK BAŞINA…

Pazar günü sandık başına gidiyoruz. Seçime iki gün kaldı. Seçimlerin son haftasına girdiğimiz geçen pazartesinden itibaren parmak ısırtan, şaşkınlık yaratan eylemler, açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. Kabinenin, Hükümet ortağının, meclisin bilgisine dahi getirilmeden “Maraş’ı açtığımızı” ilan ettik. Olayın ne olduğu daha sonra anlaşıldı, anlaşılmasına da, o andan sonra ne gerçek gündem kaldı, ne hukuk ne de yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlar…

Maraş’ın üzerinden tören girişimleri, yayınlar, hamaset aldı başını gitti.

Her zaman yaptığımız gibi başlangıçta büyük bir titizlik ve sorumlulukla seçimlerin de getirdiği duyarlılıkla, bir bildikleri elzem olan, diplomaside ivediliği gerektiren bir durum mu var? diye anlamaya çalıştık. Ancak bugün yeniden parmak ısırtan, şaşkınlık yaratan yeni bir eylemle karşı karşıya kaldık. 10 bin kadar kişinin banka hesaplarına bir banka üzerinden (iki bin TL) paralar yattığı tespit edildi. Toplamda 20 milyon TL.

Kapanan işyeri sayısı 10 bini aştı… İşsiz kalanların sayısı 60 bine dayandı… Davaya giden dosya sayısı aylık bin sayısının çok üzerinde... TL’nin değer kaybı rekor üzerine rekor kırmasından dolayı alım gücü yerlerde sürünüyor…

Yani alevler her tarafa, her yere savrulurken, yangın büyürken, seçime iki kala yatan paralara ne dememiz bekleniyor hakikaten?

Salgından bugüne aradan geçen 7 ay boyunca, her gün yükselen çığlıklara rağmen “para yok diyerek” kulak tıkayanlar, binlerce insanın hesabına bir anda toplamda yirmi milyon yatırmış olmalarını nasıl anlamlandırmamızı bekliyorlar?

Nerden bakılırsa bakılsın bütün eylemleri, yapılanları, açıklamaları değerlendirdiğimiz zaman seçimlerin ayaklar altına alınmak istediği ortaya çıkıyor.

En temel ve basit yurttaşlık sorumluluğu olan oy kullanma işleminin dahi bu kadar açık bir şekilde yönlendirilmek, ayaklar altına alınmak istenmesini, yurttaş olarak, sivil toplum örgütleri olarak daha fazla görmezlikten gelemeyiz…

En genelde tüm halkımıza özelde ise esnaf ve zanaatkarımıza çağrımızdır: Kutuplaştırma ve kamplaştırma oyununa gelmemeli, Pazar günü yapılacak olan oy kullanma işlemine katılarak bütün oyunları bozmalıyız.  

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