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KTEZO: Sorun sadece akaryakıta yapılan zamlar olsa neyse, halk ezim ezim ediliyor

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"Tam bir fiyasko, tam bir çıkmaz, tam bir adaletsizlik, tam bir vicdansızlık…"
KTEZO: Sorun sadece akaryakıta yapılan zamlar olsa neyse, halk ezim ezim ediliyor

BASIN BİLDİRİSİ

 

Her şey zamlanmaya devam ederken akaryakıta da 4’üncü kez zam yapıldı. İki ay gibi kısa sürede devlet eliyle 4’üncü kez yapılan zam sonucunda akaryakıt %27-30 pahalılaşmış oldu. Sorun sadece akaryakıta yapılan zamlar olsa neyse.

 

Ekonominin çarklarının dönmediği, dönemediği bir ortamdan geçerken akaryakıta zam yapılmış olması, olayı daha da içinden çıkılmaz bir duruma getiriyor. 16-17 aydır devam eden salgının bedelini açlıkla, borçla, işsizlikle ödeyenler, bir taraftan da devlet eliyle yapılan zamlarla soyulup soğana çevrilerek, ezim ezim ediliyorlar.

 

Tam bir fiyasko, tam bir çıkmaz, tam bir adaletsizlik, tam bir vicdansızlık…

 

Devlet maliyesi maalesef 16-17 aydır sadece birilerinin ödenmesi, birilerine kaynak aktarılması için kullanıldı. Ne tasarruf düşünülmüş, ne dayanışma ne de paylaşım. Bu anlayış akaryakıt zammı ile iyice açığa çıktı.

Gerçekten yazıklar olsun…

 

Toplumun en az yarısının yaşamlarını zehir ederek ve ezerek hem siyası, hem de maddi olarak ayakta kalanlar, hatta servetlerini artıranlar için bu yapılanları ifade edecek sözcük bulamıyoruz.

 

Ancak gerçek olan bir şey daha vardır ki, tüm çıplaklığı ile her şey ortaya çıkmıştır.

 

Bu vakitten sonra sözün çok anlamı kalmadı.

 

KTEZO Yönetim Kurulu

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