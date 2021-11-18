  • BIST 1.736,88
  • Altın 663,79
  • Dolar 11,0892
  • Euro 12,6018
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

KTEZO: “Tl’nin 35 Günlük Değer Kaybı Yüzde 15’lere Dayandı”

» »
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), TL’nin değer kaybı ve zamların etkisinin yanında hammadde sıkıntısının da etkisiyle işlerin durma noktasına geldiğini belirtti.
KTEZO: “Tl’nin 35 Günlük Değer Kaybı Yüzde 15’lere Dayandı”

Odadan yapılan açıklamada, “TL’nin 35 günlük değer kaybı yüzde 15’lere dayandı. Ocak ayından bu yana yapılan hesaplamalarda ise yüzde 30’ları geçti. Zamlar yağmur gibi yağıyor. Üretim maliyetleri içinden çıkılamaz hale geldi. Bir yılın ortalaması yüzde 50’lerin çok üstünde. Sorun sadece bunlardan ibaret olsa keşke. Peşin parayla bile hammadde bulunamıyor” denildi. 

Döviz borçlananlar ve döviz üzerinden kira ödeyenlerin perişan durumda olduğu belirtilen açıklamada, “Buna rağmen devlet kendi harcamalarının peşine düşmüş, nasıl yapar, nasıl öder derdinde. Ülkenin en büyük sorunu da burada başlıyor. Dün de bugün de. Bir yerden toplanan ya da tedarik edilen paralarla ülke yaratılamayacağı, inşa edilemeyeceği iyice ortaya çıktı.” ifadeleri kullanıldı. 

“Bugünü atlatmak için dayanışma içine girmek, yıkımı azaltmak için yukarıdan aşağıya bedel ödemek ve çok hızlı bir şekilde istihdam ve üretim artırmak için seferberlik ilan etmek gerektiği” kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: 

“Asgari ücretin netinin 4 bin 400 TL olduğu çokça ifade ediliyor da hane başına çalışan sayısının 1’e düştüğü neredeyse hiç ifade edilmiyor. İthalat üzerinden en temel girdilerimize kadar her şeyi hem de döviz üzerinde satın aldığımızdan bahsedilmiyor.  Hatta üretebileceğimiz pek çok girdi ve ürün maalesef buna dahildir. Yol belli, çözüm belli. İnsanların sebep olduklarını yine insanlar düzeltebilir.  Gerekli karaları almayı göze alacak mıyız, almayacak mıyız? Soru bu” 
 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Tüketiciler Derneği’nden Açıklama!18 Kasım 2021 Perşembe 18:33
  • Sağlık Bakanı Pilli: Acil Durum Hastanesi için yeni kararlar alındı18 Kasım 2021 Perşembe 18:30
  • Sosyal Demokrasi Hareketi’nden Demokrat Parti’ye Destek18 Kasım 2021 Perşembe 18:27
  • Geçişlerde Yeniden Test Zorunluluğu18 Kasım 2021 Perşembe 18:23
  • “Lefke İmar Planı Tasarısı” görüşüldü18 Kasım 2021 Perşembe 16:49
  • Kuzey Kıbrıs'tan sınır dışı edilmişti: İstanbul'da midesindeki uyuşturucu kapsülü patlayan kişi öldü (VİDEO)18 Kasım 2021 Perşembe 16:37
  • YDP 12 Aralık'ta Milletvekili adaylarını belirleyecek!18 Kasım 2021 Perşembe 16:19
  • TATAR yeni siyaset ve anlayışın, halk tarafından benimsendiğini öne sürdü18 Kasım 2021 Perşembe 16:19
  • Pandemi Hastanesi’nde vaka patlaması yaşanıyor!18 Kasım 2021 Perşembe 16:01
  • 60 yaşındaki kadını darp ettiler!18 Kasım 2021 Perşembe 15:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti