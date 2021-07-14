KTEZO ve ECOSO İş Birliğinde Yürütülen “Dayanışma İş Geliştirme Desteği” Projesi Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile yerel danışmanlık şirketi Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi’nin (ECOSO) iş birliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, mikro ve küçük işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmayı hedefleyen “Dayanışma İş Geliştirme Desteği” projesi hakkında bugün bilgilendirme yapıldı.

Bugün saat 10.00’da KTEZO ve Milli Eğitim ile Kültür Bakanlığı (MEKB) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’nin etkinlik salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında, “Dayanışma” projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, ECOSO Proje Koordinatörü ve Ağ Kurma Uzmanı Suay Anıl ile İş Geliştirme Danışmanlık Desteği sorumlusu Mertkan Hamit katıldı.

AB’nin finansal desteğiyle, KTEZO ile ECOSO işbirliğinde yürütülmekte olan “İş Geliştirme Hizmetleri yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Artırma” projesi kapsamında geliştirilen Dayanışma İş Geliştirme Desteği, mikro ve küçük işletmelere özel danışmanlık, fark yaratıcı eğitim, finansman ve ağ kurma olanakları sunuyor.

KANBER: “İŞLETMELERE ÇOK YÖNLÜ KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

Oda Başkanı Mahmut Kanber, Oda’nın Ecoso ile iş birliğinde geliştirilen Dayanışma projesinin mikro ve küçük işletmelerine iş geliştirme desteği sunarak, işletmelerin rekabet gücünü artırmayı, işletmelerin kooperatifleşmesini ve standartlara uygun üretim yapmalarını sağlamayı, ülkede üretim ve istihdamı artırmayı, ülkenin sürdürülebilir gelişmesine katkı koyma hedeflediğini söyledi.

Geçen günlerde tanıtımı yapılan Dayanışma projesi hakkında bugün bilgilendirme toplantısı yapmak istediklerini belirten Kanber, Oda’nın özellikle salgın döneminde aktif bir biçimde paydaşlarla istişarelerini sürdürdüklerini belirtti.

Kanber, Dayanışma İş Geliştirme Desteği projesinde, mikro ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen eğitim programlarının ve hibe desteğinin önemine işaret etti.

Hibe programıyla da üreticilere ve hizmet sektörüne önemli bir katkı ayrıldığını söyleyen Mahmut Kanber, Dayanışma İş Geliştirme Desteği ile Oda üyesi işletmelere çok yönlü katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

ANIL: “HİBE DESTEĞİ MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERİN PİYASADAKİ VARLIKLARI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ”

ECOSO Proje Koordinatörü ve Ağ Kurma Uzmanı Suay Anıl ise, AB desteğiyle, KTEZO ile ECOSO işbirliğinde yürütülmekte olan “İş Geliştirme Hizmetleri yoluyla Mikro ve Küçük İşletmelerin Rekabet Edebilirliğini Artırma” projesi kapsamında geliştirilen Dayanışma projesinin mikro ve küçük işletmelere yönelik kapasite geliştirme, finansman ve ağ kurma olanakları sunduğunu söyledi.

Projenin kapasite geliştirme bacağı altında çevrim içi (online) eğitim programı hakkında bilgiler paylaşan Anıl, oluşturulan eğitim programına tüm KTEZO üyesi işletmelerin katılabileceğini, eğitimlere cep telefonu veya bilgisayar üzerinden kolaylıkla erişilebileceğini aktardı.

Anıl, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürekli Eğitim Merkezi’nin katkıları ile oluşturulan eğitim müfredatının; iş geliştirme ve yenilikçilik, satış, pazarlama ve dijital pazarlama, hizmet standartları ve müşteri ilişkileri, finans, muhasebe, dijital fotoğrafçılık ile gıda güvenliği ve hijyen standartları gibi işletmelerin ihtiyacı olduğu düşünülen konulara odaklandığını belirtti.

Dayanışma projesi kapsamında mikro ve küçük işletmelere yönelik finansman imkanları ve hibe programı hakkında da bilgi veren Anıl, toplam 100 bin euro tutarında hibe desteğinin ayrıldığını ve bu desteğin mikro ve küçük işletmelerin piyasadaki varlıkları için “son derece önemli” olduğunu söyledi.

Anıl, hibe desteğine başvuracak olan işletmelerin; yeni, niş, özgün hizmet veya ürün geliştirme; satış, üretim veya hizmet sunumunu geliştirme; işletmenin karlılığını artırma; gıda güvenliği, hijyen standartlarını, hizmet kalitesi standartlarını artırma gibi hedefleri olması gerektiğini belirtti.

HAMİT: “ DANIŞMANLIK HİZMETİYLE İŞLETMELERİN DAHA ETKİN BİR BİÇİMDE YÖNETİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Projenin iş geliştirme danışmanlık desteğinden sorumlu Mertkan Hamit, mikro ve küçük işletmelerin piyasanın etkinliğini sağlamakta, sürdürülebilir gelişimin ve güçlü ekonominin itici gücünü oluşturduğunu ifade ederek, bu işletmelerin akıllı çözümlerle, daha ekonomik akla yatkın bir şekilde kararlar verip, kendi işletmelerini yönetebilmelerinin önemli olduğuna işaret etti.

Hamit, bu doğrultuda, projede yer alan danışmanlık hizmeti kapsamında mikro ve küçük işletmelerin etraflı değerlendirmelerinin yapılarak, işletmelerin daha etkin biçimde yönetilmesi için 12 farklı noktada işletmelerin etkinliklerinin arttırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mertkan Hamit, tüm KTEZO üye işletmelerinin faydalanabileceği danışmanlık desteğinin mikro ve küçük işletmelerin piyasada karşılaşacakları zorluklara karşı direngenlikleri artırmayı amaçladığını da kaydetti.

“Dayanışma” projesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye https://ktezodayanisma.org adresinden ulaşılabiliniyor. Sorular için info@ktezodayanisma.org adresi veya 0548 829 3881- 0533 849 1067- 0548 829 3885 numaralı telefonlardan iletişime geçilebileceği de belirtildi.