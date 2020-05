Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olaylarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, “İşini gören, iş tutan, üretebilen bir toplum olmadıkça pek çok olayda yaşadığımız gibi geriye kalan, yangının külleri olup, savrulmaktır” dedi.

Odadan yapılan açıklamada, yangının ülke gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardığı belirtilerek, “Salgın sarsıntısı daha bitmeden, bu kez de ardından çıkan yangınlarla sarsıldık. Binlerce ağaç, canlı gözümüzün önünde yandı. Ülkemiz gerçeği bir kez daha yüzümüze vurdu. Geçmişte yaşanan pek çok olay gibi, bu iki olayda da bir kez daha sefaletimiz ortaya serildi.” ifadeleri kullanıldı.

Ders alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, tüketimin yol açtığı sorunlara değinildi.

Açıklamada, “Kurulu yangın takip sistemimizin işlememesi, itfaiye, helikopter eksikliği, personel eksikliği gibi gerekçelere inanıyor muyuz? Yok öyle bir şey… Eksikliklerimizin tümü de neyi isteyip istemediğimizle, tercihlerimizle ilgilidir. Her şey çok açık. Topluma ait olan her şey eriyor, buharlaşıyor” ifadelerine yer verildi.

KTEZO açıklamasında, “Birlikte yaşama değer katmadıkça, üretmedikçe geriye kalan sadece tüketmenin, tüketebilmenin özgürlüğü olacak. Onun da sonu geldi. Her şey bir yere kadar. Değer katmadıkça, emek vermedikçe, son kaçınılmazdır. İşini gören, iş tutan, üretebilen bir toplum olmadıkça pek çok olayda yaşadığımız gibi geriye kalan yangının külleri olup, savrulmaktır” denildi.