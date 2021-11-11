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KTEZO: Yol Haritamızı Çizmenin Zamanı Geldi

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KTEZO: Yol Haritamızı Çizmenin Zamanı Geldi
KTEZO: Yol Haritamızı Çizmenin Zamanı Geldi

YOL HARİTAMIZI ÇİZMENİN ZAMANI GELDİ

Tepetaklak olma yolunda hızla ilerliyoruz. Belirsizliğe bağlı olarak riskler hergün biraz daha artıyor.

Bu ülkede Devlet sadece toplamak, kendi yarattığı devasa kara deliklerini, karşılığı olmayan ihtiyaçlarını karşılamak için yaratılmış.

Son zamanlarda çoğalan borçlanmayla en çok da yaptığı zamlarla, rant gelirleriyle, güç odaklarına dayanarak (para aklama vb.) dolaylı vergilerle, bazen azalan bazen çoğalan TC kaynaklarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. Bugüne kadar öyle bir kemirilmiş ki ayakta durmaya mecali yok, kalmamış.

Hergün birilerine tutunma ihtiyacı, hergün birilerinin sizi tutması için yalvarma, yakarma noktasına çoktan geldik.

Üretmeden, üretimi çoğaltmadan, katma değer yaratmadan, hizmet ve mal üretimini yan yana getirmeden ve en önemlisi de tüm bunları planlamaya tabi tutmadan gideceğimiz herhangi bir liman yok.

2010 yıllarına kadar hane başına bir istihdam, asgari yaşam için yeterli olabilmekteydi. Şimdi ise alım gücünün yok olup gitmesinden dolayı bir hanede iki çalışanın olması dahi yoksulluk çemberini kırmaya yetmiyor. Üstüne üstlük 2010 yılından bugüne kadar istihdam sayısının düşmesinden dolayı hane başına çalışan sayısı ortalama 1.1’e düştü . Bu da bize belki de tarihimizde ilk kez açlıkla yüz yüze geldiğimizi gösteriyor.

Çalışma hayatına katılmanın bu kadar anlamsızlaştığı başka bir dönem herhalde hiç olmadı.

Reel anlamda gelirlerin diplerde olduğu bir ortamda temel ihtiyaçların karşılanması zora girerken hangi borç, hangi taksit, hangi kiraya para yettirilecek… Hangi eğitime, hangi sağlığa.

Borç ötelemelerinden dolayı borçluluk bir yılda yüzde kırkları aştı. Gelir ve borçluluk arasında makas büyüdükçe büyüyor. Dünya ortalaması olarak ilan edilen %12’lik borç artışı rekor bir artış kabul edilirken biz %40’lık artışı nasıl karşılayacak veya ödeyeceğiz…

Devasa ve her geçen gün büyüyen bir girdap içinde boğulmak kaderimiz değildir.

Ayakta kalabilmenin yolu dayanışmayı yükseltmekten, kendi kaderimize sahip çıkmaktan geçer.

Yol haritasını çizmenin zamanı çoktan geldi.

İnönü meydanı bizi davet ediyor.

Bu var olan gidişata tepkimizi ortaya koymak ancak üretime , kaderimize, çevremize ve ülkeye sahip çıkmak, yan yana durmak için meydanlardayız!

13 Kasım Cumartesi saat 14:30’da eski Peyak önünde toplanıyoruz.

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