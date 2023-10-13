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KTEZO yönetici ve üyeleri heyette yok!

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"KKTC’nin 200 kişi ile “Azerbeycana çıkartma” yaptığını paylaşıma sokulan ve ne anlama geldiği belirsiz 3 millet, tek devlet pankartı ile öğrenmiş olduk."
KTEZO yönetici ve üyeleri heyette yok!

İşte yapılan açıklama;

KKTC’nin 200 kişi ile “Azerbeycana çıkartma” yaptığını paylaşıma sokulan ve ne anlama geldiği belirsiz 3 millet, tek devlet pankartı ile öğrenmiş olduk. Bu nedir diye hayretler içinde kalırken, ardından basında çıkan haberlerle KTEZO Yönetici ve üyelerinin heyette yer almamasının bilgisini edinerek, bunun onurunu yaşadık.

Belli ki organizatörler tarafından bir tek KTEZO “vebalı” kategorisi içine alındı. Daha da ilginci her gün mesai yaptığımız, iş birliği içinde olduğumuz, dayanışma örgütlediğimiz muhattaplarımız; bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiyi “kulağımıza üfleme” nezaketini göstermediler.

Bu gizli ve kapalı kapılar arkasında yapılan organizasyonun tek bir izahı vardır, o da yapılan bu organizasyonla ilgili içten içe duyulan inançsızlıktır… Ancak ne fayda… İşletmelerin neredeyse %90’ını bünyesinde bulunduran, aldığı sorumluluklarla, üstlendiği riskler ve yaptıkları ile bilinen bir topluluğun temsilcilerini bilinçli veya bilinçsiz dışlamaya çalışmanın başka türlü izahı olamaz! Bizler de zaten işimizin başında olmaya, ülkemiz ve toplumumuz için sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve yoğun bir şekilde mesai yapmaya devam ediyoruz...

Dolayısı ile bu saatten sonra katılanlara ve başı çekenlere bizim tarafımızdan hayırlı olsun demek düşer(!) Herşey ve ne yaptıkları bir yana, kuracakları bağlantı ve yapacakları işbirliklerinin ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz(!)

Bir şey daha söylemek gerekirse;

Sıkıntıların her türlüsü ülkeyi kasıp kavururken, bu “çıkartma” için kaynak yaratanların ve buna ortak olanların, bu saatten sonra sorunların çözümü için mazaret üretmeye devam etmeleri hepimiz adına bir UTANÇ olacaktır!

 

KTEZO YÖNETİM KURULU

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