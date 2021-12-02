KTEZO Yönetim Kurulundan Açıklama

Bugünlerde yaşadıklarımızın özeti; daralma, işsizlik ve iflasların peş peşe çoğalmasından başka bir şey değildir. Bu durumun yaşanmış olmasının nedenleri arasında sadece salgını ve sadece TL değer kaybını görerek teselli mi bulacağız?

Yani nedenler sadece dışarıdan mı geliyor?

“Bizler ak pak, gerisi günahkâr” mı?

Yarattığımız bu ülkenin temelsiz derme çatma bir yapı olduğunu ne zaman göreceğiz?

En küçük esintide yerle bir olduğunu az mı gördük?

Bugüne kadar ganimetçiliği, rantı baştacı etmedik mi? Kurumları siyasetin “Pazar yerine” çevirmedik mi?

“Gelen ağam, giden paşam” diyerek sadece düğme iliklemedik mi? Küpümüzü doldurdukça tamam demedik mi?

Bu kafa yapısı ve siyasetinin sonucu olarak eğitim, eğitim olmaktan, turizm, turizm olmaktan çıktı.

İnşaat tarlası yaptık ülkeyi.

Hizmetin kalitesi, yapabildiğimiz kadar üretimin kalitesi işimize geldiği kadar oldu. Ne hellim kaldı sorunlu olmayan, ne de hayvancılık.

Mesleki eğitim ile yerel istihdam arasındaki ilişkiyi hiç görmedik, kendi işini yapan bir toplum olmaktan çıktık.

Gençlerimizin neredeyse tamamını, üniversitelere kapılandırarak işsiz bıraktık.

Sonuç olarak ortalama hane başına bir kişinin çalıştığı bir ülke yarattık.

Salgının varlığı TL’nin değer kaybı bu günahları örter, kapatır mı?

Akaryakıt tedarikinin durmuş olması, elektrik kesintilerinin alıp başını gitmiş olmasının nedenleri gerçekte nerede aranacak? İnsanlar şu anda işe bile gidemiyor.

Bütün dünyada enflasyon, bütün dünyada sorun var bu doğru. Ancak borçların bir yılda %60’a dayandığı başka bir ülke yok.

Hane halkının elde ettiği gelirin elektriğe, gaza, iletişim, ulaşım, eğitime, sağlığa ve temel gıda harcamalarına yetmediği ülkeler kimlerdir?

Bu sorunları yaşayan ülkelerin herkes de biliyor ki üçüncü dünya ülkeleri olduğu aşikar.

Ligden düştük açıkçası.

Yeniden başlamaktan başka çıkar yol yok. Yeter ki niyetimiz iyi, kararlılığımız yerinde olsun.

Dayanışmayla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur.

Ktezo Yönetim Kurulu