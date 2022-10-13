KTEZO: Yüzümüze Bakacak Yüzleri Olsun!

Her odanın, her kurumun ve kuruluşun sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar yasa ile kurulmuş olmanız halinde daha kesin olarak tarif edilmiş ve sınırları belirlenmiştir!

Beş gün önce 10 Ekim 2022 tarihinde 235 sayılı Resmi Gazete ile duyurusu yapılmış olan “Kuzey Kıbrıs Esnaf, Sanatkarlar ve Kobiler Kredi ve Kefalet Kooperatifi Limited.”i okuyan ve duyan herkes bu esnaf kooperatifi de nerden çıktı diye arayıp sormak durumunda kaldı. Nedeni ise çok açıktır. KTEZO üyelerimizin 2011’de kuruluşunu yaptığı ve esnaf zanaatkarların ortak olduğu, mukayitlik tarafından da denetimi yapılan bir kefalet kredi kooperatifini dünya alem biliyordu! Dolayısıyla bu yeni kurulan kooperatif nerden çıktı sorusu doğal ve haklı olarak herkes tarafından gündeme getirildi!

Yürüttüğümüz araştırmalar ve mukayitlikle yaptığımız temaslar sonucunda söz konusu yeni kooperatifin “TİCARET ODASI” kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Ticaret Odası; gizli gizli, kapalı kapılar arkasında yürütülen çalışmalarla, esnaf ve zanaatkarlara kefalet ve kredi vermek için ticari banka sahibi üyelerinin de yer aldığı yeni bir kooperatif kurmakta sakınca görmedi.

Bizlere göre bu yapılanın anlamı çok açıktır. Ticaret Odası; KTEZO ve üyelerini bertaraf ederek, kurucu üyeleri “esnaf olmayan” kişilerle, esnaf adına sorumluluk üstlenme girişiminde bulundu.

Kim ne derse desin Ticaret Odası’nın üstlendiği bu girişim güç odaklarının ‘telkini ve teşviği’ ile gerçekleşmiştir... KTEZO’nun Ticaret Odası üyelerine ithalatçı belgesi vermek için girişim yapması ne kadar ‘meşru ve ahlaki’ ise Ticaret Odası’nın yaptığı bu girişim de o kadar meşru ve ahlakidir... Doğal olarak bunu ifade etme hakkımız vardır. Önüne gelenin ülkemiz yasalarını hiçe saymasının gün gele bir bedeli olacağını da hatırlatmak isteriz!

İşimize geldiği kadarıyla hukuk, işimize geldiği kadarıyla da ahlak anlayışı bizi nereye doğru sürükleyecek sorulmaz mı?

KTEZO her alandaki başarılarını; gönül verdiği toplumuna saygısından, ilkelerini her üyesi için eşit ve adil kılmasından, örgütler arası diyalog ve işbirliğine inanması yanında ONURLU DURUŞUNA borçludur!

Bu ülkede toplumsal duyarlılık, toplumsal gaile ve toplumsal düşünmek bir suç olmuşsa, EN AZINDAN YÜZÜMÜZE SÖYLEYECEK KADAR CESARETLİ OLSUNLAR!

Gerçekte herkes kimin neyi ne için yaptığının farkında...

Ticaret Odası Yetkililerini; bugünden sonra ayni masada ve ayni platformda buluşmalarımızda bir biriminin yüzüne nasıl bakacağımızın izahını yapmaya davet ediyoruz!