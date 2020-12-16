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KTEZO:''Çalışanın nefesi ensenizde!''

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Bir açıklama yayınladı
KTEZO:''Çalışanın nefesi ensenizde!''

KTEZO'nün açıklaması şu şekilde:

Son alınan kararlarla siyasetin kurum ve kurulları ile halktan koptuğunu bir kez daha gördük, görüyoruz. Salgının yeniden yoğunluk kazanmasına bağlı olarak önlemler, tedbirler elbette ki kaçınılmazdır. Bunu salgının başladığı günden bugüne geçen 10 ayda öğrenmemiz gerekiyordu ancak öyle olmadı, olmuyor.

 

Ne sağlıkla ilgili önlemler doğru dürüst alınıyor, ne de alınan kararların ekonomik, sosyal yanını dert edinenler var. Danışan, katılım isteyen, tartışan, halkın sorunlarını kendi sorunu sayan yapılar çöktü, gitti.

 

Meyhane kim? Restaurant kim? Pub, bar kim? Hade bugüne kadar bunları tanımlamadık, yapmadık, denetlemedik. En azından alınan kararların bu çerçevede ve bilerek alınması gerekmez miydi?

 

Bu tanımların yapılmadığından haberleri dahi yok. Dolayısı ile işletmeleri, işletme çalışanlarını birbirlerine vurduruyorlar. Bu kadarla kalsa ne ise…

 

10 aydır büyük çoğunluğu işsiz, aşsız kalan işyerlerini bir daha kapatırken biraz yürek sızısı duyarak en azından yaşatacak kadar bir kaynak ayıralım demez mi bir devlet?

 

Önlem demek çalışanları nefessiz, soluksuz bırakmak, bedelin tamamını açlık noktasına gelen insanlara yıkmak mı?

 

Kaldı ki işyerlerinin, çalışanların bütün bedeli ödemelerinin devletin bugüne kadar almadığı önlemler ve yanlış kararlardan kaynaklandığını söylememiz gerekir.

 

“Kaynak yok” savunması artık bir teraneden başka bir şey değildir.

 

Olanı paylaşalım hanımlar ve beyler. Başından itibaren söylediğimiz gibi az veya çok, ne kadarsa, o kadar. “Dayanışma, paylaşım” sözcüklerinden bu kadar korkmanın gereği yok. Çünkü başka yolu yok!

 

İşsizin, aşsızın, yoksulun, çalışanın nefesini ensenizde duyun!

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