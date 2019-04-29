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KTEZO’dan Esnaf Ve Zanaatkarlara 1 Mayıs’ta işyerlerini kapatma çağrısı

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), 1 Mayıs’ta özellikle marketler başta olmak üzere esnaf ve zanaatkarlara, işyerlerini kapatma ve çalışma saatleri ile tatillerin düzenlenmesi için her alanda mücadele çağrısı yaptı.
KTEZO’dan Esnaf Ve Zanaatkarlara 1 Mayıs’ta işyerlerini kapatma çağrısı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), 1 Mayıs’ta özellikle marketler başta olmak üzere esnaf ve zanaatkarlara, işyerlerini kapatma ve çalışma saatleri ile tatillerin düzenlenmesi için her alanda mücadele çağrısı yaptı.

Odadan yapılan açıklamada,

“Çalışma saat ve tatillerinin düzenlenmemesinden dolayı çalışanların, işçilerin, esnaf ve zanatkarların her geçen gün daha çok ezildiği süreçlerden geçiyoruz. Çalışanı, işçisi, esnafı, zanaatkarı tatil günleri; bayram, yılbaşı günleri dahil, çalışmak zorunda kalıyor. Günün 24 saati çalışmak ve faaliyette bulunmak zorunda kalan çok sayıda işyerlerimiz de söz konusudur. Artan ekonomik sosyal sıkıntılara bağlı olarak çalışma koşullarının daha da bozulduğu, bozulmaya da devam edeceği görülüyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu olumsuz koşulların nedeninin sadece denetim eksikliğinden değil, işyerleri ile ilgili çalışma saat ve tatillerinin yasal olarak düzenlenmemiş olmasından da kaynaklandığına işaret edildi.

KTEZO açıklamasında, “Bu nedenle çalışma saatleri ve tatillerin yeniden belirlenmesi için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdürmek zorundayız. 1 Mayıs’ta özellikle marketlerimiz başta olmak üzere esnaf ve zanaatkarlarımıza işyerlerini kapatma çağrısı yapar, çalışma saatlerinin ve tatillerin düzenlenmesi için her alanda mücadeleye çağırırız” denildi.

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