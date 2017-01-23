KTEZO’nun 50 kişilik Oda Meclisi seçildi

KTEZO’nun 50 kişilik Oda Meclisi, 10. Olağan Genel Kurul’da yapılan seçim ile belirlendi.

Seçilen 50 kişilik Oda Meclisi üyesi, hafta içerisinde gerçekleşecek olan toplantı ile Başkan, iki As Başkan ve toplamda 13 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu’nu seçecek.

10. Olağan Genel Kurul’da Oda’nın önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara temel teşkil etmesi amacıyla sunulan karar önerileri de oybirliğiyle alındı.

K. T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası 10. Olağan Genel Kurulu dün öğleden sonra KTAMS salonunda gerçekleşti. Açılış, divanın oluşumu, Oda faaliyetleri ile ilgili kısa film gösteriminin ardından konukların konuşmaları ve mesajların okunmasına geçilmiştir. Sonrasında ise Odanın önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara temel teşkil etmesi amacıyla birtakım karar önerileri Genel Kurul’da üyelere sunulmuş ve kararlar oybirliğiyle alınmıştır.

Genel Kurul’da alınan kararlardan birincisi, olağanüstü kriz koşullarının yaşandığı, TL’nin değer kaybına bağlı olarak her şeyin zamlandığı, tüm gider ve girdilerde maliyetlerin arttığı, bu koşullarda sadece mikro büyüklükte olan esnaf değil, orta ve küçük boy ölçekte olan esnafın da ayakta kalmasına imkan kalmadığı ifade edildi. Bu nedenle biriken sigorta borç ve vergi borç faizlerinin ivedi tedbir olarak silinmesi gerektiği, ayrıca kooperatif üzerinden kredilendirme yapılması yönünde Oda’nın çalışma yapması oybirliğiyle kararlaştırıldı. Genel kurulda oybirliğiyle alınan ikinci karar şöyledir: “Esnaf ve zanaatkarların birliğini, bütünlüğünü bozmak için yapılan tüm girişimlerin karşısında; birliğimizi ifade eden KTEZO’nun yanındayız.” Oybirliğiyle alınan üçüncü karar; KTEZO yasa tasarısının Ekonomi Bakanlığı’nın gündeminde olduğunu ancak yasa tasarısının ivediliğinin alınarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmesinin talep edilmesi yönündedir. Tasarının yasallaşması ile işyerleri arası mesafe koyma, esnafa ithalat yapma hakkı sağlanması ve işyeri standartlarını belirleme gibi düzenlemelerin sağlanacağı, ayrıca yasa ile birliklere Oda çatısı altında yasal olarak örgütlenme imkanı sağlanacağı ifade edildi. Genel Kurul’da oybirliğiyle alınan dördüncü karar ise Oda’nın 2 milyon TL’yi aşkın maliyeti olan eğitim merkezinin inşaatının sürdüğü, 3 milyon Euro’yu aşkın maliyeti olan üretim ve pazarlama kooperatifi kurulması çalışmaları ile 200 bin Euro bütçesi olan Avrupa Birliği Projesinin devam ettiği, ayrıca artan ekonomik sorunlara karşı Oda’nın esnaf ve zanaatkara yönelik sorumluluklarının arttığı ve mücadelenin devam ettiği dikkate alınarak çalışmalara katkı koyması amacıyla Hürrem Tulga’nın oybirliğiyle Oda’nın Genel Koordinatörü seçilmesi kararlaştırıldı.

Kararların ardında 50 kişilik Oda Meclisi seçimine geçildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda bölgelere göre seçilen Oda Meclisi üyeleri ve meslekleri şöyledir:

Lefkoşa: Abdullah Ekinci - Yedek Parça, Ahmet Şahinsoy – Klimacı, Bülent Baytekin – Oto Tamirci, Erhan Özipek – Kafe İşletmecisi, Erkut Kıranoğlu – Oto Tamirci, Eyüp Çiftçi - Büroteknik Malzemeleri Satışı - Gülsen Akdoğdu - Mutfak Eğitimcisi, Hasan Akanay – Oto Tamirci, Hazım Temel – İnşaat Taşeronu, Hürrem Tulga - Matbaacı, Mehmet Ali Ardıç - Sıhhi Tesisat, Ogün Hamzaoğulları - Market İşletmecisi, Osman İncirlili - Oto Kaporta ve Boyacısı, Özlem Çakmak – Güzellik Uzmanı, Pelin Ayken - Güzellik Uzmanı, Ramadan Atılgan – Dolmuş, Minibüs İşletmecisi, Salih Özılgaz – Kuaför, Salih Ulaş – Berber, Selma Özdamar – Güzellik Uzmanı, Ziya Özkan Kırtasiye İşletmecisi. Yedek Üye ise Süleyman Güçlüsoy – Otobüs Taşımacılığı.

Girne: Abdo Okur - Oto Elektrik, Abdurrahman Akyüz – Alüminyumcu, Ahmet Dağman – Emlakçı, Ahmet Gürol Ersun - Dalgıç Okulu İşletmecisi, Ali Aygün - Otobüs Taşımacılığı, Ali Sunay - Oto Elektrik, Ayça Soygür Çıralı - Kafe İşletmecisi, Cemal Akkunt - İnşaat Taşeronu, Cezar Ekinci – Hırdavatçı, Etem Gül – Mobilyacı, Mahmut Kanber – Kuaför, Meltem Mahmutoğlu - Güzellik Uzmanı, Müslüm Ayhan - Elektrik Elektronik, Turgay Mimi Yurt İşletmecisi.

Mağusa: Ali Hakansoy – Mobilyacı, Ali Yorgancıoğlu – Elektrik Elektronik, Aziz Akış – Kuaför, Bahar Denizoğlu - Güzellik ve Kuaför Salonu İşletmecisi, Esef Karataş – Oto Elektrik, Levent Atmaca – Kuaför, Muhammet Biberoğlu – Taksici, Mübin Kanatlı – Demirci, Ozan Hakansoy – Oto Tamirci, Seyit Soydan Cambazoğluları – Sıhhi Tesisat.

Güzelyurt – Lefke: Ali Balkay - Oto Elektrik, Aygün Özister – Kofeksiyoncu, Selçuk Özuorçun – Mobilyacı.

İskele: Ali Küçük – Benzin İstasyonu İşletmecisi, Ali Yalçın - Hırdavatçı, Engin Serhan Cömert – Kuyumcu.