KTEZO’nun Mali Genel Kurulu’nda dövizdeki artış konuşuldu

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’ndan verilen bilgiye göre, yapılan KTEZO Mali Genel Kurulu’nda Kanber ile Tulga birer konuşma yaptı. Oda yetkililerinin dövizden, ulaşıma, turizmden kalkınmaya kadar birçok konuda görüş belirttiği toplantıda, KTEZO Genel Kninoordinatörü Hürrem Tulga, genel kurula çalışma raporunu da sundu.



KANBER



KTEZO Başkanı Mahmut Kanber, son aşamaya gelinen oda yasa tasarısının esnaf ve zanaatkarlar için çok önemli olduğunu belirterek, yasanın içeriğiyle ilgili bilgi verdi.



Yasayla birlikte çalışılmış mesleki ve işyeri standartlarının uygulamaya girebileceğini, işyeri planlaması yapılabileceğini kaydeden Kanber, yasada esnaf ve zanaatkar tanımının yapıldığını, yasanın yürürlüğe girmesiyle hileli pek çok işyerinin denetim altına alınabileceğini söyledi.



Kanber, ülkede vergi adaleti olmadığını da savunarak, vergi sisteminde reform olması gerektiğini ifade etti.



Ülkedeki yaşam koşulları ve pahalılık düşünüldüğünde, sigorta primlerinin düşük gelir grupları için yüksek olduğunu savunan Kanber, devletin ustalık belgesiyle çalışan kişilerin sigorta prim yatırımlarıyla vergilerini artırmak istediğini belirterek, oda olarak buna karşı çıktıklarını ifade etti.



Kanber, toplumda “hastanelerden ve devlet okullarından sadece yoksullar yararlanabilir” şeklinde bir algı oluştuğunu, bunun sağlık ve eğitimde gerekenin yapılmamasından kaynaklandığını, siyasetin de bu sorunlara bir türlü müdahale edemediği görüşünü savundu.



Kanber, ulaşım konusunda da toplu taşımacılık sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı.



Dövizin yüksek olmasının olumsuz etkilerine de değinen Kanber, kazancın TL olduğu bir ülkede giderlerin dövize endeksli olmasının esnafı bitireceğini belirtti.



Kanber, tüm bu haksızlık ve olumsuzluklarla esnaf ve zanaatkarlar olarak birlikte örgütlü bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.



TULGA



KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, ülkede farklı meslek alanlarının bulunduğunu ancak sorunların ortak olduğunu söyledi.



İşyeri ve meslek standartları oluşturulması ve uygulanması gerektiğini kaydeden Tulga, Girne Çatalköy örneği göz önünde bulundurulduğunda, şehir master planlarının çok önemli olduğunu belirtti. Tulga, kaliteli bir yaşam ve ülkede gelirden herkesin pay aldığı bir sosyal ekonomi yaratılacaksa bu hususların önemli olduğunu vurguladı.



Tulga, ülkede kalkınma politikasından söz edilecekse, bunlarsız olamayacağını, ayrıca üzerinde uzun zamandır emek verilen üretimin markalaşmasının da en az bunlar kadar önemli olduğunu belirtti.



Turizmin de bu şekilde anlam kazanabileceğini hatırlatan Tulga, işsizliğin de önüne, eğitime çeki düzen vererek, mesleki eğitime yönlendirme yapılarak geçilebileceğini ifade etti.



Döviz krizleriyle karşı karşıya kalındığını ve yoksullaşmanın arttığını söyleyen Tulga, üretmeyen, yeterince katma değer yaratmayan ve her şeyi döviz üzerinden ithal eden bir ülkede bu durumun kaçınılmaz olduğunu belirtti.



Bunun kader olmadığını dile getiren Tulga, Oda olarak döviz ile ilgili alınabilecek tedbirleri sunmaya hazır olduklarını kaydetti. Tulga, esas olanın kalkınma planları ile üretimin artırılması, gelir adaletini gözeterek toplumsal direnci artırmak olduğunu ifade etti.