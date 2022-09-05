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KTFF Başkanı Sertoğlu: KKTC Milli Takım formalarını Eğitim Bakanlığı almadı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın dün yapmış olduğu KKTC Milli Takım formaları ile ilgili açıklaması ile ilgili açıklamalarda bulundu
KTFF Başkanı Sertoğlu: KKTC Milli Takım formalarını Eğitim Bakanlığı almadı

Sertoğlu, KKTC Milli Takım formalarının Eğitim Bakanlığı tarafından alınmadığını kaydederek, "Formaları, iş insanı Günay Çerkez aldı." dedi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) KKTC Milli Takım formaları ile ilgili açıklaması  sonrasında açıklamada bulunarak, geniş kitlelere hitap eden bir sivil toplum örgütünün açıklamasıyla ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"KTÖS CİDDİ BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Sertoğlu, “Ülkede sözü en çok dinlenen, en geniş kitlelere hitap eden Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ciddi bir hayal kırıklığına uğrattı.”

Forma ve taraftar ürünleri konusunda ben ve arkadaşlarım yaklaşık bir yıldır büyük emek verdik. Çok gizli ve derinden, her türlü engeli aşmak için ailemizin, çoluğumuzun çocuğumuzun zamanından aldık, gece gündüz demeden çalıştık.

Projelerimizden biride, yurt dışına giden tüm okul takımlarımızın ortak bir forması olması ve çocuklarımızın sadece okullarını değil, ülkesini de temsil ettiğinin bilincinde olmasıydı.

Ancak, KTÖS yaptığı açıklama ile beni ve ekip arkadaşlarımı üzdü.

“KKTC MİLLİ TAKIM FORMALARINI EĞİTİM BAKANLIĞI ALMADI”

Bana göre “Forma almaya para bulan bakanlık okullara para bulamıyor” demek, içerisinde iki hayal kırıklığı barındırıyor. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak bilinç ve aidiyet yaratmak için forma almasından daha doğal ne olabilir? Gelin görün ki söz konusu KKTC Milli Takım formalarını Eğitim Bakanlığı almadı, belki de birçok okula da yardımlar yapan ülkemizin hayırsever iş insanı Günay Çerkez aldı. Sayın Çerkez, gecede sayın bakan Çavuşoğlu’na 3 bin adet alarak bakanlığa vereceğini ve bunların çocuklara ulaşması için kendilerine yardım edilmesini rica etti.

KTÖS her açıklamasında böylesi bir vahim, hem mantık hem de gerçeklikten uzak hatalar mı yapıyor?

Benim KTFF Başkanı olarak bu soruyu sorma hakkım var.

Eğer öyleyse, bu ülkede biz kime nasıl güveneceğiz?

Böylesi güzel bir olayda bile bu kadar yanlış bir açıklama ile kamuoyu yanıltılıyorsa, bakalım daha önce yapılan açıklamalarda ne hatalar yapılmış.

Hem açıklamaları hem de konuşulanları hayretler içerisinde takip ediyorum."

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