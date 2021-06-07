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KTFF Başkanı Sertoğlu yeni yönetim kurulunu açıkladı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimleri BRT’de katıldığı Spor Gündemi programında açıkladı.
KTFF Başkanı Sertoğlu yeni yönetim kurulunu açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sertoğlu yönetim kurulundaki isimleri BRT’de katıldığı Spor Gündemi programında açıkladı.

 

Bu sabah BRT Spor Gündemi programı’na konuk olan Hasan Sertoğlu Ahmet Ogan ve Hasan Topaloğlu’nun sorularını yanıtladı. Sertoğlu yönetim kurulunu ilk kez BRT’de açıkladı.

 

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yönetim kurulunda yer alan kişiler şöyle;

Hasan Sertoğlu (Başkan)

Oktay Çocuk

Mustafa Akçaba

Av. Arzu İzveren Numan

Av. Şifa Kırmızıgil

Muhittin Tolga Özsağlam

Mehmet Saydam

Hüseyin Ekmekçi

Hüseyin Duvarcı

Hasan Çerkez

Dr. Erol Uçaner

      

       

 

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