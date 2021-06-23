KTFF ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Arasında Protokol İmzalandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi arasında 2020-2021 ve 2021-2022 Futbol Sezonları’nı kapsayan devlet katkısı için protokol imzalandı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Spor Dairesi arasında 2020-2021 ve 2021-2022 Futbol Sezonları’nı kapsayan devlet katkısı için protokol imzalandı. Eziç Lefkoşa’da gerçekleşen imza töreninde protokole Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu imza koydu.

Sertoğlu: “Arıklı’nın bu camiaya ciddi katkısı olacağı düşüncesindeyim”

İmza töreninde konuşan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, futbola bir süredir ara verildiğini ve futbol aşkının yavaş yavaş herkesi sardığını belirtti. Sertoğlu, “Bugün sayın bakanımız Erhan Arıklı ile en geniş çaplı toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Ben kendisine futbol camiasına karşı olumlu yaklaşımları ve tüm konularda yanımızda olması sebebiyle teşekkür ederim. Sayın Arıklı’nın bu camiaya ciddi katkısı olacağının düşüncesindeyim.” dedi.

“Tüm federasyonlar bu ülkede Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasını istiyor”

Sertoğlu, KTFF’nin Genel Kurulu’nda ve geçtiğimiz hafta yapılan Kulüpler Birliği Genel Kurulu’nda camia olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarının mesajını verdiklerini ifade ederek, “Buralarda bir karar aldık ve bu kararı da herkese anlatacağız. Herkes de duysun, biz sadece KTFF değil, diğer tüm federasyonlar olarak bu ülkede Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kurulmasını istiyoruz. Düşünün ki Sayın Arıklı Spor Bakanı’dır. İnanılmaz derecede daha faydalı ve iş bitirecek kapasiteye kavuşuruz.” dedi.

“Bakanlığın garantisini kim verecekse seçimlerde ona göre davranacağız”

KTFF Başkanı dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durumun olmadığını kaydederek, “Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Her seçimde Spor Dairesi başka bakanlıkta. Hangi siyasi parti bunun garantisini verecekse biz de seçimlerde bu şekilde davranacağız, kimse de darılmasın ve gücenmesin.” ifadelerini kullandı.

Arıklı: “Ambargolar konusunda ciddi çalışmalarımız oldu”

Spordan Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı da imza töreninde yaptığı konuşmada spor ambargosu üzerinde uzun yıllardır kişisel olarak durduğunu ifade ederek, “Bu ambargolar kaldırılması gerektiğini düşündüğüm bir olaydır. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız geçmişte de olmuştu. Bireysel olarak da daha önce çalışmalarım olmuştu. Hatta Sayın Sertoğlu’nun başkan olduğu dönemde Küçük Kaymaklı ile Kırgızistan şampiyonu maç yapmıştı.” diye konuştu.

“Yakın zamanda çok güzel şeyler olacak”

Erhan Arıklı, önümüzdeki dönemde futbol başta olmak üzere spor ambargolarının delinmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydederek, “Yakın zamanda bu konuda çok güzel şeyler olacak. Futbol dünyanın en çok sevdiği ve izlediği spor dalıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalayacağımız protokol ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Gerek teknik gerek maddi anlamda sıkıntıların giderilmesi için çalışacağız. Bugün imzalayacağımız protokol bütçe olarak yeterli olmasa da sayın Sertoğlu’nun anlayışları neticesinde belli bir noktaya getirildi. Umarım ülkemizin ekonomik durumu daha iyi bir noktaya gelir ve başta KTFF olmak üzere tüm spor federasyonlarımızın ihtiyacı olan meblağ gelir.” dedi.

“Gençliğe uluslararası heyecan tattırmazsak sporumuzun gelişmesi mümkün olmaz”

Adadaki sporun Türkiye sporu ile birlikte dışarıya açılması gerektiğini düşündüğünü belirten Arıklı, “Sporu dışarıya açmazsak, gençliğimize uluslararası müsabaka heyecanını tattırmazsak sporumuzun gelişmesi mümkün olmayacak. Heyecanı yüksek olmayan organizasyonlar yapılacak ve gençlik hizmeti tıkalı kalacak. 20 Temmuz için sürpriz hazırlığımız vardır. Onun arkasında 15 Kasım’da bir sürpriz daha var. Umarım bu çalışmaları adım adım sonlandırırız.” dedi.

“UEFA olmazsa başka kıtalarla çalışırız”

KTFF ile dışa açılım konusunda da çalıştıklarını belirten Arıklı, “UEFA olmuyorsa başka kıtanın futbol federasyonu ile çalışırız. Netice itibariyle Kosova’ya uygulanan modelin KKTC’ye uygulanması için gayret göstermek zorundayız. Diplomasiyi uygulamak zorundayız. Sayın Sertoğlu da geçmişte açılımlar yapmıştı. Birbirimizi destekleyerek Kıbrıs Türk futbolunun ve sporunun önünü açacağız. Şimdi iş zamanı, konuşma zamanı değil. Bu protokol de KTFF’ye hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Gerçekleşen imza törenine; Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müdürü Mete Topçu, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, Spor Dairesi Dış İlişkiler Amiri Sertaç Bozatlı, KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk, KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, KTFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçaba, Hasan Çerkez ve Hüseyin Ekmekçi de katıldı.