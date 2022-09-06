KTFF ile KTÖS bir araya geldi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu ile son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi…KTÖS ziyarette geçtiğimiz günlerde yaptıkları basın açıklamasının yanlış anlaşıldığını ve hedefin kesinlikle KTFF olmadığını belirtti…

KTFF ve KTÖS yaptıkları ortak açıklamada aynı gemide olduklarını ve aralarında herhangi bir problem olmadığını belirterek, her iki kurumun da ülke gençliğine çeşitli alanlarda hizmet gailesinde olduğu vurgulandı…

Ziyarette KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Çerkez, KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, KTÖS Mali Sekreteri Erdoğan Emiroğluları ile Soydan Sakallı yer aldı.