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KTFF ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Sağlık Bakanlığı arasında sporcu ve hakemlerin sağlık kontrolleri konusunda protokol imzalandı.
KTFF ile Sağlık Bakanlığı protokol imzaladı

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokol, KTFF Süper Lig ile KTFF 1’inci Lig kulüplerinin A takım, U21, U17 ve U15 takım futbolcuları ile hakemlerin sağlık kontrollerinin devlet hastanelerinde 20 TL’ye yapılmasını kapsıyor.

Protokole Sağlık Bakanı Ali Pilli VE KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu imza koydu.

Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada, “Sağlık Bakanlığı; ülke gençliğine, ülke sporuna hizmet noktasında elini taşın altına koymuştur. Bu yıl geçen yıldan çok daha kapsamlı ve kulüpleri çok daha ciddi şekilde rahatlatacak bir protokole imza koyuyoruz” dedi.

Herkesin elini taşın altına koyması durumunda ülke sporunun bir nebze de olsa rahat bir nefes alabileceğine inandığını belirten Sertoğlu, “Bu noktada Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederim. Umarım ilerleyen yıllarda da bu protokoller artarak devam eder” diye konuştu.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise “Bugün bu protokolle imkanlarımız dahilinde Kıbrıslı Türk sporculara katkı koyacağız. Bundan böyle de Sağlık Bakanlığı olarak sporun ve sporcunun yanında olacağımızın sözünü veririz” dedi.  

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