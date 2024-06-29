KTFF Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleşti. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen genel kurul Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından divan kurulunun oluşumuna geçilirken, Divan Başkanlığı’na Arslan Bıçaklı, Divan Sekreterliği’ne ise Bayar Piskobulu ve Sinem Baştaş seçildi. Divan oluşumunun ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından Faaliyet Raporu ve Mali Rapor okundu. Her iki rapor da genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi. Ardından kulüpler tarafından genel kurul gündemine getirilen tüzük değişikliği oylandı. Oybirliği ile geçen tüzük değişikliğine göre tüzükteki başkanlık süre kısıtlamasına ait maddeler kaldırıldı. Daha sonra ise dilek ve temenniler bölümüne geçildi ve kulüp başkanlarına söz verildi. Ardından Divan Başkanı Arslan Bıçaklı genel kurulun kapanışını gerçekleştirdi.

Lig statüleri ve altyapı ligleri 25-26 sezonu itibariyle değişecek”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu konuşmasında yeni dönemde lig statülerinin değişeceğini ifade etti. Aşama aşama Süper Lig ve 1.Lig’deki takım sayılarının 14’e düşeceğini, bir ara lig projelerinin olduğunu ve yakın zamanda bunu açıklayacaklarını çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Altyapı ligleri ile ilgili de U13-U15-U17 kategorilerine 2025-2026 sezonundan itibaren geçileceğini aynı sezonda A2 Ligleri’nin de U19 olacağını ifade etti.

“Sporcu Eğitim Merkezi’ni ülke gençliğine kazandıracağız”

Sertoğlu, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nin KTFF’ye kazandırılacağını ve orada hakem, antrenör ve diğer tüm eğitimlerin de yapılacağını ifade etti. Projenin çok büyük bir proje olduğunu ve hedeflerinin 1 yıl içerisinde orayı bitirip bir sonraki genel kurulu orada yapmak olduğunu kaydeden Sertoğlu, ülke sporu için çok büyük bir projeye başlayacaklarını kaydetti.

Değişen yabancı sayısı ve sezon planlaması açıklandı

Yabancı futbolcu sayısının önümüzdeki sezon Süper Lig’de üç olacağını ve kulüplerin büyük çoğunluğunun bu konuda hemfikir olduğunu kaydeden Sertoğlu, sezon planlamasının da yapıldığını ve 13 Eylül’de Süper Kupa, 19 Eylül’de ise ligin başlayacağını belirtti.