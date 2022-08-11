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KTFF Tatar'a Hakaret Davası Açıyor

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KTFF Tatar'a Hakaret Davası Açıyor
KTFF Tatar'a Hakaret Davası Açıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KTFF ve Hasan Sertoğlu'na yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle hakaret davası açılmasına oybirliği ile  karar verdi.

Alınan karar şöyle:

"KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’a, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle “hakaret davası” açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

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