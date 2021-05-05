Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda gelecek ay yapılacak genel kurulda mevcut başkan Hasan Sertoğlu ile birlikte adaylık prosedürünü yerine getiren Tekin Birinci, başkan adayı oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda gelecek ay yapılacak genel kurulda mevcut başkan Hasan Sertoğlu ile birlikte adaylık prosedürünü yerine getiren Tekin Birinci, başkan adayı oldu

KTFF'da Başkanlık için kaç aday yarışacak? Sertoğlu'nun adaylığı mahkemeden döner mi?

5 Haziran’da yapılacağı açıklanan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi için mevcut başkan Hasan Sertoğlu ile birlikte Tekin Birinci adaylık başvurusunda bulundu. Dün sona eren başvuru süresinin ardından K.Kaymaklı tarafından aday gösterilen Hasan Sertoğlu ile Esentepe tarafından aday gösterilen Tekin Birinci başkanlığa aday oldu.

Birinci avukatı aracılığı ile KTFF tüzüğünde 3 dönemden fazla başkanlık yapılamaz maddesini öne sürerek Sertoğlu'nun adaylığına itiraz etti.

Mahkeme konu ile ilgili müracaatı haklı bulması durumunda Birinci KTFF başkanlığına tek aday olarak girmiş olacak.