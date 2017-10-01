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KTFF’den Kızılay’a kan bağış dopingi!

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KTFF’den Kızılay’a kan bağış dopingi!
Futbol Federasyonu Kızılay Derneği ile Kan Bağışı Kampanyasına Destek Protokolü İmzaladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği (KKTKD) ile stokları giderek azalan kan bankalarına bağış yoluyla taze kan sağlanmasına yönelik kampanyalara desteği öngören protokol imzaladı.

Halkın duyarlı katkıları ile karşılanmaya çalışılan kan ihtiyacına futbol camiasından koşulsuz destek içeren protokole imzalar KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve KKTKD Başkanı Ahmet Ulubay tarafından atıldı. KTFF Lokalinde dün düzenlenen etkinlikte Kıbrıs Kızılayına tam donanımlı modern seyyar kan bağış otobüsü sağlayan Türk Kızılay Derneği yetkilileri de hazır bulundu.

İmza etkinliği öncesinde yaptığı konuşmada halkın yaşadığı bu can alıcı soruna başta futbol ve spor camiasının sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini ifade ederek federasyonun bu konuda elden gelen her türlü gayreti göstereceğini kaydetti. KKTKD Başkanı Ulubay, duyarlı davranışı nedeniyleKTFFailesine teşekkür ederek başkan Sertoğlu’na derneğin anı plaketini takdim etti.

İmzaları bugün atılan protokol çerçevesinde geçen hafta sonunda başlayan süper futbol ligleri öncesinde pankartlı farkındalık desteği bu ve gelecek haftalarda da devam edecek. Protokol, Federasyon çalışanları ve futbol hakem ve yönetici camiasına kan bağış eğitimi verilerek özellikle gençlerin gelecekte birer gönüllü kan bağışçısı olmasının sağlanmasına katkı öngörüyor.

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