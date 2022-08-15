  • BIST 2.870,37
  • Altın 1032.215
  • Dolar 17.9569
  • Euro 18.3787
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

KTFF’nin Cumhurbaşkanı Tatar’a açtığı dava süreci başladı

» »
KTFF Yönetim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’ın KTFF Başkanı Sertoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın süreci bugün resmen başladı.
KTFF’nin Cumhurbaşkanı Tatar’a açtığı dava süreci başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KTFF ve Hasan Sertoğlu'na yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hakaret davası açmıştı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yargı süreci ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

KTFF Başkanı Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları hazmedilir olmadığını belirterek, daa sürecinin bugün başladığını açıkladı. Sertoğlu, sürecin takip edileceğini kaydederek, “Bu saatten sonra söz yargıdadır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile hiçbir derdimiz yok ancak açıklamaları hazmedilir değil. Avukatımız süreci takip edecek. Olay çok net, KTFF Yönetim Kurulu Başkanı’na, oybirliğiyle alınan kararda kimi imzası varsa Cumhurbaşkanı herkese şerefsiz demiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serena Williams, ABD Açık Sonrası Kariyerini Sonlandıracak10 Ağustos 2022 Çarşamba 08:14
  • Gazioğlu: Oturduğumuz yerde bir adım ileriye gidemeyiz!08 Ağustos 2022 Pazartesi 17:29
  • MotoGP'de sıradaki durak Büyük Britanya05 Ağustos 2022 Cuma 10:39
  • Alara'dan Bir Gümüş İki Bronz Madalya03 Ağustos 2022 Çarşamba 15:54
  • KKTF 2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup Tamamlandı01 Ağustos 2022 Pazartesi 14:14
  • Bisiklette KKTC Yıldız Erkek ve Kadın Yol Şampiyonası İskele’de yapıldı31 Temmuz 2022 Pazar 17:46
  • Alara Ghaffari Avrupa ikincisi31 Temmuz 2022 Pazar 09:40
  • Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası Yapıldı26 Temmuz 2022 Salı 18:06
  • 70 bisikletçi, 2 günlük etapta 215 kilometre sürüş yaptı25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:04
  • 78 sporcu 2 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verdi25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti