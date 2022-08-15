KTFF’nin Cumhurbaşkanı Tatar'a Açtığı Dava Süreci Başladı

KTFF Yönetim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’ın KTFF Başkanı Sertoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın süreci bugün resmen başladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘ın KTFF ve Hasan Sertoğlu’na yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle hakaret davası açmıştı.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yargı süreci ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

KTFF Başkanı Sertoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları hazmedilir olmadığını belirterek, dava sürecinin bugün başladığını açıkladı. Sertoğlu, sürecin takip edileceğini kaydederek, “Bu saatten sonra söz yargıdadır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile hiçbir derdimiz yok ancak açıklamaları hazmedilir değil. Avukatımız süreci takip edecek. Olay çok net, KTFF Yönetim Kurulu Başkanı’na, oybirliğiyle alınan kararda kimi imzası varsa Cumhurbaşkanı herkese şerefsiz demiştir.”