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KTGAB: “21 Mart’taki nüfus sayımına ‘Kıbrıslı Türk’ olarak katılın”

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KIBRIS Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, Birleşik Krallık’ta yapılacak olan nüfus sayımına Kıbrıslı Türkleri davet etti. Sayımın sonuçlarının Kıbrıslı Türkler ve KKTC için önemine vurgu yaptı.
KTGAB: “21 Mart’taki nüfus sayımına ‘Kıbrıslı Türk’ olarak katılın”

KIBRIS Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere, Birleşik Krallık’ta yapılacak olan nüfus sayımına Kıbrıslı Türkleri davet etti. Sayımın sonuçlarının Kıbrıslı Türkler ve KKTC için önemine vurgu yaptı.

KTGAB Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Birleşik Krallık’ı oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da 21 Mart 2021 tarihinden nüfus sayımı yapılacaktır. ‘Census 2021’ adı verilen nüfus sayımı, 21 Mart 2021’den önce evlere gönderilen formların doldurularak gönderilmesi yoluyla ya da bu formlardaki internet kod numarası kullanılarak www.census.gov.uk adresinden yapılabilecektir.

 

Sayımdan elde edilen bilgiler, yaşadığınız bölgede dil hizmetleri dahil, kamu hizmetlerinin planlanması ve finanse edilmesine yardımcı olur. Örneğin, NHS belli bölgelerde tercümanlık ve mütercim tercümanlık hizmetleri sağlayabilir. Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türk olarak, gücümüzü resmi olarak göstermek için etnik kimlik kısmında kendimizi ‘Kıbrıslı Türk’ olarak işaretlememiz oldukça önemlidir. Nüfus sayım formlarının tüm hane halkınca doldurulması ve etnik grupla ilgili sorunun doğru bir şekilde cevaplandırılması, Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfus sayısını öğrenmemiz için büyük bir fırsat.

 

GÜCÜMÜZÜE GÜÇ KATACAK

Son olarak 2011 yılında yapılan nüfus sayımı ile Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplumun nüfusu 500 bin ’den oluştuğu belirtildi. Bu sayının 150’bini Türkiye kökenli vatandaşlardan ve 300 bini ise Kıbrıslı Türklerden oluştuğu iddia edildi. Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türk olarak doğru verilere ulaşmak için 2021’deki nüfus sayımına ‘Kıbrıslı Türk’ olarak katılmamız gerekiyor. Burada yaşayan Kıbrıslı Türkler olarak Britanya’da önemli bir güce sahibiz, bu gücümüze güç katacak olan bir etkili unsur ise nüfus sayımızdır.

Yanlış bilgi sağlamak veya formu doldurmamak bir suçtur ve bin pound’a kadar para cezası alabilirsiniz. Bazı soruların cevaplanmasının gönüllülük esasına dayandığı açıkça belirtilmiştir. Bu soruları cevaplamamanız suç değildir. Nufüs sayım formlarına ayıracağımız 15 dakika Birleşik Krallık’taki Kıbrıs Türk kimliğimizi şekillendirmek için kaçınılmaz bir fırsat. Gelecek nesillerimize önemli miraslar bırakmak için bu formları doldurmamız gerekiyor.

KIBRISLI TÜRK VAR OLDUĞUNU GÖSTERMELİ

Güçlü bir potansiyele sahip olan Britanyalı Kıbrıslı Türkler, en isabetli nüfus sayımız ile birlikte haklarımızı daha etkin bir şekilde savunmalıyız. Bu nedenle, Kıbrıslı Türklerin, kendilerine gönderilen formlardaki tüm soruları doğru cevaplandırmalarının yanı sıra, yer alan ‘What is your ethnic group’ (Hangi etnik gruba mensupsunuz) sorusunun seçenekleri arasında yer alan ‘Any other white background’ şıkkını işaretleyip altına ‘Turkish Cypriot’ yazmaları gerekmektedir. Güçlü diaspora demek, güçlü Kuzey Kıbrıs demektir. Nüfus sayımız ile birlik ve beraberlik çerçevesinde Britanya’da ‘Kıbrıslı Türkler’ olarak var olduğumuzu göstermeliyiz.’’

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